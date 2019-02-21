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Kartal'da Uzunlar apartmanının yıkımı tamamlandı

Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı riskli bulunarak yıkılmıştı.

Kartal'da Uzunlar apartmanının yıkımı tamamlandı

KARTAL'da 6 katlı Uzunlar apartmanının yıkımı tamamlandı.

Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan 6 katlı Uzunlar apartmanın da dün başlandı. Binanın yıkımı saat 15.00 sıralarında tamamlandı.

DHA

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