Kartal'da zabıta denetimleri

İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapmasını, sağlıklı ve hijyenik koşullarda gıda tüketmelerini sağlamak amacıyla semt pazarlarında denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, giyimden mutfak eşyasına sebzeden meyveye onlarca çeşit ürünün bulunduğu semt pazarlarını sabah ilk saatlerinden itibaren kontrol eden zabıta ekiplerinin mesaisi, pazar alanı tamamen toplanıncaya kadar devam ediyor.



Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle alışveriş yoğunluğunun arttığı semt pazarlarında,hijyen kuralları konusunda da satıcılara uyarılarda bulunuluyor.



Pazarın toplanmasının ardından geriye kalan atıkların toplanması konusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini de alana yönlendiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar esnafı ile vatandaşlar arasında çıkan tartışmalara da müdahale ediyor, usulsüzlükleri tespit ederek cezai işlem uyguluyor.



Kaynak: AA