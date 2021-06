Kartal'daki depremin yankıları sürüyor! Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı: 50 bin bina çökebilir!

İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana gelerek tüm vatandaşlara korku salan, AFAD'ın 3,9, Kandilli Rasathanesi'nin ise 4,2 şiddetinde ölçtüğü deprem, yıllardır gündemde olan 'Büyük Marmara Depremi'ni yeniden gün ışığına çıkardı. Karada meydana gelen bu depremin, şiddetine oranla çok daha yüksek kuvvetle hissedilmesinin nedeni karada meydana gelmiş olması şeklinde açıklanırken bu depremin, enizde yaşanan depremlerden farklı ele alınması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ersoy, "Marmara Bölgesi’nde böyle bir deprem ciddi bir maliyet demektir. Bazı hesaplara göre 100 milyar dolar ekonomik kayıp meydana gelebilir, 50 bin bina çökebilir" dedi.

'100 MİLYAR DOLAR EKONOMİK KAYIP'

İstanbul'da, geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen ve Anadolu yakasının pek çok noktasında sarsıntıya neden olan deprem, olası Marmara depremi tartışmalarını yine alevlendirdi.

AFAD'ın merkez üssünü Kartal, büyüklüğünü 3.9, Kandilli Rasathanesi'nin ise merkez üssünü Sultanbeyli büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladığı depremle ilgili konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Deprem ve Tsunami Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, önemli açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’de her yıl, 24 bin deprem olur. Bu da her ay yaklaşık 2 bin tane deprem demektir. 4 büyüklüğünü hesaba katarsak, 4 büyüklüğünde 150’ye yakın deprem oluyor. 3.9 büyüklüğündeki normal bir deprem buna rağmen bu kadar tedirgin etmesi, bu kadar insanları korkutmasının nedeni İstanbul’da olması. Biz Marmara Bölgesi’nde 7’den büyük deprem bekliyoruz. Marmara Bölgesi’nde 28 milyon kişi yaşıyor. 6 milyona yakın konut var. Marmara Bölgesi’nde böyle bir deprem ciddi bir maliyet demektir. Bazı hesaplara göre 100 milyar dolar ekonomik kayıp meydana gelebilir, 50 bin bina çökebilir." ifadelerini kullanan Ersoy, Marmara depremi için mutlak suretle hazırlık yapılması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.

"GELECEK DEPREMLERİ DENİZ İÇİNDE BEKLİYORUZ"

Depreme hazırlık yapılmamasını 'kumar oymamak' olarak nitelendiren Prof. Dr. Ersoy, "45 saniyede 100 milyar dolar kaybetmek çok ciddi paradır. Deprem olmayan her süreyi iyi değerlendirmek gerekiyor. Kartal’da olan depremin diğerlerinden farklı ele alınması gerekiyor. Gelecek depremleri biz deniz içerisinde bekliyoruz. Fakat Kartal’daki bu deprem kara üzerinde meydana geldi. Kuzey Anadolu Fayı’nın ikinci kollarının bir kaç tanesinin kara üzerine çıktığını biliyoruz" şeklinde konuştu.

"7,5'E VARACAK DEPREMLER OLABİLİR"

Deprem olmadan yıkılabilecek yüzlerce bina olduğunu ve hem vatandaşların he de yetkililerin bunun farkında olduğunu vurgulayan Ersoy, "Hazır olmayan yapı stoğunun zemini de gözetilerek, bir an önce depreme hazırlanması gerekiyor. Çünkü bundan sonraki depremler 3.9 değil 7’ye varacak hatta 7.5’e varacak depremler olabilir. 3.9 normal bir deprem ülkemizde her iki günde bir oluyor zaten, Marmara’da olunca biraz daha anlam kazanıyor. Çünkü nüfus potansiyeli açısından vereceği zararlar açısından elbette endişe duyuluyor." ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.