İki büyük takım Beşiktaş Galatasaray karşı karşıya geldi. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 9. Maç Günü ise ekranlarda yerini alarak taraftarları heyecanlandırdı. Beşiktaş ise Umut'un golüyle Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

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Beşiktaş Galatasaray maçı özet izle

Süper Lig'de 9. haftanın kritik müsabakası Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı.

Müsabakada tek golü 69. dakikada Umut Nayir attı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 12'ye çıkarıp 10. sıraya yükseldi. Galatasaray ise 13 puanla 7. sırada yer aldı.

Önemli pozisyonlar

Maçın 47. saniyesinde Umut Nayir ceza sahası içi sağ çarprazından kaleyi yokladı. Şutu Muslera kurtardı

Galatasaray sağ taraftan Feghouli ile etkili geldi. 26. dakikada yaşanan pozisyonda son olarak vuruşu yapan Andone topu auta yolladı.

31. dakikada Feghouli'nin ceza sahası girişinden şutu az farkla auta çıktı

48' Lens'in sağ taraftan ortaladığı topla ceza sahası içinde buluşan Umut'un vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Andone

Ljajic sürprizi

Beşiktaş'ta ilk 11'de kesin olması beklenen Ljajic'in yokluğu şaşkınlık yarattı. Avcı, Ljajic'in yerine Diaby'e görev verdi.

Donk açıkladı: Bu akşam yokum

Sarı kırmızılı takımda oğlu ameliyat olan Ryan Donk, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini sosyal medyadan açıkladı.

İşte Donk'un açıklaması:

Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım.

Beşiktaş Galatasaray maç özeti

90+3' Steven N'Zonzi (Galatasaray) ceza sahasının hemen dışından sert bir şut çekiyor, ancak bu defans tarafından engellenen bu vuruş kaleci için büyük bir tehdit oluşturmadı.

90' Dördüncü hakem 5 dakikalık uzatma gösteriyor.

89' Oyunculardan birisi için sarı kart çıkıyor. Kartı gören oyuncu Necip Uysal (Beşiktaş).

88' Galatasaray uzak mesafeli serbest vuruştan golü atamıyor ve kaleci Loris Karius (Beşiktaş) yapılan ortada yükselerek topu kontrol ediyor.

86' İşte oyuncu değişikliği. Gokhan Gonul oyundan çıkarken, Abdullah Avci oyuna girecek olan Necip Uysal (Beşiktaş) yanında taktik veriyor.

84' Beşiktaş köşe vuruşunu bekletmeden kullanıyor.

82' Oyuncu değişikliği yapıldı. Umut Nayir oyundan çıktı, Guven Yalcin (Beşiktaş) oyuna girdi. 81' Steven N'Zonzi (Galatasaray) ceza sahasına orta yapıyor, ancak Loris Karius çok yakınına gelen topu kontrol ediyor.

78' Fatih Terim oyuncu değişikliği yapmaya hazırlanıyor. Sofiane Feghouli yerine Adem Buyuk (Galatasaray) oyuna giriyor. 78' Oyuncu değişikliği. Jean Michael Seri (Galatasaray), Mario Lemina yerine oyuna giren oyuncu.

77' Caner Erkin (Beşiktaş) hakeme hararetli bir şekilde bir şeyler anlatmaya çalışırken itirazdan dolayı sarı kart gördü. Hakem söylediklerini pek beğenmemişe benziyor. 77' Steven N'Zonzi (Galatasaray) rakip oyuncuya çelme takıyor ve hakem Mete Kalkavan faulü işaret ediyor. 72' Caner Erkin (Beşiktaş) tarafından ceza sahasına havadan gönderilen güzel pasta rakip defans oyuncuları araya girerek tehlikeyi uzaklaştırıyor.

69' Gol! Umut Nayir (Beşiktaş), Caner Erkin tarafından yüksekten gönderilen akıl dolu pasa hareketleniyor ve yakın mesafeden sol alt köşeye yaptığı vuruşla kaleciyi kolayca mağlup ediyor. 1:0.

68' Fatih Terim bir değişiklik yapmaya karar veriyor. Emre Mor (Galatasaray), Younes Belhanda yerine oyuna giriyor.

64' Oyuncu değişikliği yapılıyor. Jeremain Lens dinlenmek üzere saha kenarına geliyor ve Adem Ljajic (Beşiktaş) oyuna giriyor. 63' Mariano (Galatasaray) yaprığı hareketten dolayı hakem tarafından uyarılıyor.

59' Marcao (Galatasaray) kurallara aykırı hareket ediyor ve hakem tarafından uyarılıyor.

57' Enzo Roco (Beşiktaş) kendisini tutan oyuncudan sıyrılıyor ve kornerde topla buluşuyor, ancak yaptığı kafa vuruşunda topu kalecinin kucağına gönderiyor. 57' Beşiktaş korner kazanıyor. 57' Jeremain Lens (Beşiktaş) ceza sahasına orta yapıyor. Ancak, rakip defans topu uzaklaştırarak tehlikeyi engelliyor. Beşiktaş lehine köşe vuruşu kararı verildi. Orta hakem ve yardımcı hakem köşe gönderini işaret ediyor.

54' Ryan Babel (Galatasaray) sarı kart görüyor. Oyuncu maçın geri kalanında daha dikkatli olmak zorunda, çünkü böyle bir hareket daha yaparsa oyundan atılabilir. 53' Steven N'Zonzi (Galatasaray) rakibinden topu almak için aşırı güç kullanıyor. Mete Kalkavan bunu görüyor ve tereddütsüz bir şekilde düdüğünü çalıyor.

50' Umut Nayir (Beşiktaş) ceza sahasının kenarından şutunu çekiyor. Top sol direğin yanından dışarı gidiyor. 50' Beşiktaş ceza sahasına orta yapmak yerine köşe vuruşunu kısa pas yaparak kullanıyor. 48' Defans oyuncusundan seken top koşu yoluna düşen Umut Nayir (Beşiktaş) bekletmeden ceza alanı içerisinden topu kaleye gönderiyor ancak top birkaç parmak farkla sağdan dışarı gidiyor.

46' Artık ikinci yarı için her şey hazır; ve maç yeniden başladı.

45+1' Mete Kalkavan düdüğünü çalarak ilk yarıyı bitiriyor. 45' Beşiktaş köşe vuruşundan bir gol şansı yakalıyor, ancak bu tehlikeyi yerine bir müdahalede bulunan defans oyuncusu uzaklaştırıyor.

31' Sofiane Feghouli (Galatasaray) ceza sahası dışından şansını deniyor, ancak bu şut herhangi bir tehlike yaratmıyor ve soldan dışarı gidiyor.

23' Ryan Babel (Galatasaray) ceza sahasına orta yapıyor, ancak rakip defans tehlikeyi uzaklaştırıyor.

16' Beşiktaş ortaya çok güzel bir futbol koyuyor. Oyuncular orta mesafeli paslarla topa sahip oluyor ve atağa kalkmak için doğru anı kolluyor.

11' Caner Erkin (Beşiktaş) köşe vuruşundan ceza sahasına orta yapıyor, ancak rakip defans bu topu paniklemeden uzaklaştırıyor. 11' Umut Nayir (Beşiktaş) topu aradan gönderemiyor ve atak kesiliyor. Top oyun alanının dışında. Beşiktaş köşe vuruşundan bir gol şansı yakaladı. 9' Jeremain Lens (Beşiktaş) kalenin ortasına giden güzel bir vuruş yapıyor, ancak yerden giden bu top kalecinin kucağında kalıyor. 8' Mete Kalkavan düdüğünü çalıyor. Düdük kime çaldı? Evet, şimdi belli oluyor: Jeremain Lens (Beşiktaş) hücum ederken aşırı güç kullanıyor.

7' Marcao (Galatasaray) soğukkanlılığını korumalı, bu yaptıkları çok aşırı! Oyuncu sert bir şekilde rakibinden topu alıyor ve hakem Mete Kalkavan düdüğünü çalarak faulü belirlemek zorunda kalıyor.

Florin Andone (Galatasaray) sert bir faul yapıyor. Mete Kalkavan düdüğünü çalarak oyunu durduruyor.

1' Umut Nayir (Beşiktaş) yerden yaptığı güzel vuruşta kalenin tam ortasına nişanlıyor. Ancak kaleci rahat bir kurtarış yaparak topu çıkartıyor.

1'



Maç başladı, keyifli bir maç izleyeceğimizi umuyoruz!

Oyuncular sahaya çıktı ve Beşiktaş takımı oyuncuları tarafından başlama vuruşu yapılacak.

İyi günler sevgili spor severler, canlı yorum bölümümüze hoş geldiniz. Karşılaşma boyunca size mümkün olduğunca maçtaki tüm detayları aktarmaya çalışacağız.

Maçın hakemi Mete Kalkavan.

Beşiktaş Galatasaray maçı ile Süper Lig'de heyecan dev derbi ile devam ediyor. Nefesler tutuldu, gözler Vodafone Park'a çevrildi. Beşiktaş Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları Bölge Gündem'de. İki takımın da üç puan istediği derbide ilk 11'ler belli oldu! Aslan'da Falcao kadroda yok, Beşiktaş'ın eksikleri de dikkat çekiyor. 9'da Lens ve Diaby ile Beşiktaş üst üste iki net fırsattan yararlanamadı.