Bu sezon az yağış alan Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Kartalkaya Kayak Merkezi, yapay kar sayesinde yerli ve yabancı kayak severlere hizmet veriyor. Peki Kartalkaya nereye bağlı? Kartalkaya kayak merkezi nerede? Kayak merkezi açık mı? Nasıl gidilir? İşte detaylar…

Kayak severlerin gözde mekanı Kartalkaya Kayak Merkezi Kovid- 19 nedeniyle bu yıl sakin bir sezon geçiriyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla gözden uzak bölgeleri tercih etmek isteyen vatandaşlar tarafından kayak merkezleri araştırılmaya başlandı.

KARTALKAYA NEREDE, NEREYE BAĞLI?

Kartalkaya Bolu ilimize bağlı ve iki bin metre yükseklikte yer alıyor. Ayrıca burası sadece kışın ziyaret edilen bölgelerden biri değil. Çünkü etrafında milli parklar, yaylalar, göller ve mesire yerleri bulunuyor. Bolu ilinin doğu tarafındaki Köroğlu Dağları’ndaki Kartalkaya, Türkiye’nin sayılı kayak merkezlerinden bir tanesi. Manzara olarak dev çam ağaçları ile süslü olan bölgede zirve yaklaşık 2200 metre. Kayalık olan zirve, alpin çayırlarla kaplı. Normalde kış aylarında kar kalınlığı zaman zaman 3 metreyi buluyor. Kayak sezonu genellikle Aralık ile Nisan ayı arasında oluyor. Bölgede yaz aylarında ise keyifli doğa yürüyüşleri yapılıyor.

KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ NEREDE?

Kartalkaya Kayak Merkezi, Batı Karadeniz Bölgesi’nde Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alıyor. Bolu ilimizin güneydoğusunda konumlanan Kartalkaya, İstanbul ve Ankara illerimize yakın sayılabilecek bir mesafede bulunuyor.

KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ AÇIK MI?

Kayak merkezindeki 5 otelden 2’si yapay karlama yöntemi ile kar kalınlığının 1 metre olduğu pistlerde hizmet vermeye başladı. Diğer oteller ise henüz faaliyete geçmedi. Her sene on binlerce yerli ve yabancı turiste ve sahipliği yapan Kartalkaya bu sene en durgun zamanlarını yaşıyor.

KARTALKAYA'YA NASIL GİDİLİR?

Kartalkaya'ya hem karayolu, hem Ankara üzerinden havayolu ile ulaşım mümkündür. İstanbul’dan kendi aracınızla gidecekseniz, Tem Otoyolu üzerinden Bolu- Batı gişelerinden çıkacaksınız. Gişelerden çıktıktan sonra D-100 karayolunda Bolu'dan Ankara istikametine 12 kilometre ilerleyip Kartalkaya tabelasından dönmeli ve 28 kilometre daha ilerlemelisiniz.

Ankara’dan kendi aracıyla gidecek olanlar ise, Tem Otoyolu üzerinden Bolu- Dağı gişelerinden çıktıktan sonra D-100 karayolunda 2 km ilerleyip Kartalkaya sapağından dönecekler. Bu yolculuk sırasında, yol üzerindeki doğa harikası Sarıalan Yaylası ve Saraycık Gölü’nde mola vermeyi ihmal etmeyin.

İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere yakın konumdaki Kartalkaya’ya otobüsle gidecekseniz, Bolu şehir merkezine ulaştıktan sonra, şehir içi ulaşımı kullanarak Kartalkaya’ya çıkabilirsiniz

Havayolunu tercih edecek olanlar, önce uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı’na, sonrasında da 200 km sürecek Bolu yolculuğuna hazır olmalılar. Şehir merkezinden Kartalkaya kayak merkezine yolculuk, yaklaşık 45 dakika sürmektedir.

KARTALKAYA'NIN BAZI İLLERE UZAKLIKLARI İSE ŞU ŞEKİLDEDİR:

- İstanbul – Kartalkaya: 295 km’dir ve yaklaşık 4 saat sürmektedir.

- Ankara – Kartalkaya: 190 km’dir ve yaklaşık 2 buçuk saat sürmektedir.

- İzmir – Kartalkaya: 645 km’dir ve yaklaşık 8 saat sürmektedir.

- Kocaeli – Kartalkaya: 205 km’dir ve yaklaşık 2 buçuk saat sürmektedir.

- Bursa – Kartalkaya: 285 kilometredir ve yaklaşık 3 buçuk saat sürmektedir.