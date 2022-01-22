Kartça ne demek, TDK'ya göre Kartça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMuğla'da korkunç olay! 'Beni Allah gönderdi, seni öldürmem lazım' diyerek saldırdıAkkarıncalar ne demek, TDK'ya göre Akkarıncalar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gustavo Assunçao kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımlarda oynadı? | Gustavo Assunçao Galatasaray'dan ayrıldı mı?Son dakika | Galatasaray'dan flaş açıklama: Assunçao ile yollar ayrıldıMüntehap ne demek, TDK'ya göre Müntehap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Matematik Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıUzman isim açıkladı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttıMüdrike ne demek, TDK'ya göre Müdrike kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Kartça ne demek, TDK'ya göre Kartça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kartça ne demek, TDK'ya göre Kartça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kartça kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kartça ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kartça nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kartça kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kartça ne demek, TDK'ya göre Kartça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kartça ne demek? Kartça TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kartça kelimesi. Peki kartça ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kartça nedir, kartça kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KARTÇA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kartça kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kartça kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gençliği azalmış, yaşı geçkince
- Tazeliği azalmış (meyve, sebze)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT