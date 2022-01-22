Kartça ne demek, TDK'ya göre Kartça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kartça ne demek? Kartça TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kartça kelimesi. Peki kartça ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kartça nedir, kartça kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARTÇA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kartça kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kartça kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gençliği azalmış, yaşı geçkince

- Tazeliği azalmış (meyve, sebze)

