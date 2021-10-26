Kartel ne demek, TDK'ya göre Kartel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kartel ne demek? Kartel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kartel kelimesi. Peki kartel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kartel nedir, kartel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARTEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kartel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kartel kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kartel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret, üretim kuruluşlarının, genellikle kazanma veya başka kuruluşlara karşı tutunabilme vb. amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği

- Gemilerde içlerine içme suyu konulan, ortası basık, küçük fıçı

