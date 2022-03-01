Kartelacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kartelacı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kartelacı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kartelacı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kartelacı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kartelacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kartelacı Maaşları

Kartelacı maaşı ortalama olarak aylık 7950_TL'dir. En düşük Kartelacı maaşı 6650_TL, En yüksek ise 9250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kartelacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7532.20

Meslek Adı :

Kartelacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Numune kumaşları askılarla muhafaza eden ve müşteriye numene sunan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kartelacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pazarlama bölümünden gelen siparişe ya da müşteriden gelen diğer numuneleri ve istek bilgilerini almak,

b) İstek formları doğrultusunda hazır karton başlıklara bilgisayarda kumaş ve desen bilgilerinin barkotunu yazarak dökümünü almak,

c) İlgili bölümden üretilen kumaş toplarını almak,

d) Kumaş toplarını parçalara ayırıp, belirlenen standartlarda keserek kartelaya hazırlamak,

e) Kesilen kumaş parçalarını ütüleyip, düzenlemek,

f) Kesilen kumaşın kenarlarını sürfile makinası ile düzeltmek,

g) Düzenlenen bu kumaş parçalarına daha önce hazırlanan ve bilgileri yazılan karton başlıkları geçirmek ve düz dikiş makinasında dikmek,

h) Kumaş ve desenin bilgisini içeren barkot etiketini karton başlığa yapıştırmak,

i) Kumaşları desen gruplarına göre ayırıp yerlerine/askıya yerleştirmek,

j) Kullanılan makine, araç ve gereçlerin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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