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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman kadın sağlık çalışanlarının Anneler Gününü kutladı

KOCAELİ (AA) - Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçede aile sağlığı merkezlerinde görevli kadın sağlık çalışanlarının Anneler Gününü kutladı.İlçedeki 14 aile sağlığı merkezini ziyaret eden Kocaman, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan kadın...

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman kadın sağlık çalışanlarının Anneler Gününü kutladı

KOCAELİ (AA) - Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçede aile sağlığı merkezlerinde görevli kadın sağlık çalışanlarının Anneler Gününü kutladı.

İlçedeki 14 aile sağlığı merkezini ziyaret eden Kocaman, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan kadın sağlık çalışanlarına karanfil verdi.

"Yeri doldurulamayan sevgidir anne" diyen Kocaman, tüm annelere çocuklarıyla uzun, sağlıklı, mutlu yaşam diledi.

Kaynak: AA




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