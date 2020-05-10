Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman kadın sağlık çalışanlarının Anneler Gününü kutladı
KOCAELİ (AA) - Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçede aile sağlığı merkezlerinde görevli kadın sağlık çalışanlarının Anneler Gününü kutladı.İlçedeki 14 aile sağlığı merkezini ziyaret eden Kocaman, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan kadın...
KOCAELİ (AA) - Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçede aile sağlığı merkezlerinde görevli kadın sağlık çalışanlarının Anneler Gününü kutladı.
İlçedeki 14 aile sağlığı merkezini ziyaret eden Kocaman, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede özveriyle görev yapan kadın sağlık çalışanlarına karanfil verdi.
"Yeri doldurulamayan sevgidir anne" diyen Kocaman, tüm annelere çocuklarıyla uzun, sağlıklı, mutlu yaşam diledi.
Kaynak: AA
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