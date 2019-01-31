Kartepe festivallerin merkezi oldu

Kartepe Kartepe Belediyesi Kültür Müdürlüğü, 2018 yılında da düzenlediği festivallere birçok vatandaş katılırken, Kartepe dünyaya tanıtıldı.

Kartepe Belediyesi Kültür Müdürlüğü 2018 yılında birçok kültürel faaliyete imza attı. Kartepe Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen ve bu yıl 4.'sü düzenlenen "Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali', binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Geleneksel el sanatları, Unutulmuş Değerler Festivali'nde yer alan stantlarda yeniden gün ışığına çıktı. Festivalin yurtdışı ayağı ise Makedonya'nın Gostivar şehrinde gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören festivalde Türk ve Balkan coğrafyasının ortak değerlerinden birçok sanat sergilendi.

Kartepe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisini düzenlenen Kartepe Eşme Ayvası Festivali vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Festival boyunca sahne programları, en güzel ayva, en güzel ayva bahçesi ve en güzel ayva tatlısı yarışması, çocuklar için şişme oyun grupları ve animasyon gösterileri gerçekleştirildi. Festival, coğrafi işaretlenmesi yapılan Eşme Ayvasına dikkat çekerek, farkındalığını arttırdı.

Kartepe Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen Çocuk Şenliği'nde de 2018 yılı içerisinde 5 bin çocuk misafir edilirken, Kartepe Bilim Şenliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirildi. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan katılımcılar Kartepe Belediyesi tarafından açılan stantlarda projelerini sergilediler. Bilim Şenliği'nde yazılım teknolojileri yoğun ilgi gördü.

Ramazan Ayı'nda da çocuklara özel düzenlenen "Ramazan Şenlikleri" kapsamında meddah gösterileri, Hacivat - Karagöz, ateşbaz, jönklör, tahta bacak ve daha birçok özel etkinliği 17 mahallede vatandaşlarla buluşturuldu. Kartepe Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Yaza Merhaba Pikniği'ne Kartepeli kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 2018 yılında 400 Kartepeli çocuk özel bir gün geçirmesi için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA