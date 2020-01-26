Kartepe Yüzme Havuzu’nda hummalı çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe'de inşa ettiği yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe'de yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediyor. Kent genelinde devam eden yüzme havuzları tamamlandıklarında çocukların ve gençlerin yeni spor mekanları olacak. Yüzme sporunda kabiliyetli olan yeni yüzücüler bu mekanlarda keşfedilerek geleceğin sporcuları arasında yerlerini alacak. Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi'nde yapımı süren Yarı Olimpik Yüzme Havuzu da toplam 3 bin 370 metrekare alanda inşa ediliyor. İnşaat çalışmaları hummalı şekilde devam eden yapının zemin kat mermer döşeme imalatları ve ön cephede kompozit kaplamada eksik kalan kısımlar tamamlandı.

Geleceğin sporcularını yetiştirmek, vatandaşları spora teşvik etmek amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Kartepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Çelik çatı üzerine trapez sac kaplama imalatına devam eden Büyükşehir ekipleri, havuz seramik kaplama imalatlarına başlayacak. Çatı üzeri izolasyon imalatlarına da devam edilen yapının, zemin kat ve 1. kat tavanlarda ve duvarlarda saten alçı düzeltmeleri yapılıyor. Çevre duvar imalatlarının üzerine korkuluk montajları yapılan yapının, zemin kat ve 1. kat ıslak hacimlerinde zemin seramik kaplamalar tamamlanıyor.

Yapı bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa ediliyor. Zemin katta giriş fuayesi, 12,50 çarpı 25 metre ebadında yarı olimpik yüzme havuzu, 3 çarpı 10 metre çocuk havuzu yer alıyor. Bu katta ayrıca kafeterya, idari birimler, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası bulunacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler, büfe ile 94 kişilik seyirci tribünü yer alıyor. Bodrum katta da su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası, klima santrali gibi bölümler oluşuyor.

Kaynak: İHA