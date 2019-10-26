Kartepe Zirvesi’nde sanata dikkat çekildi

Kartepe Zirvesi'nde konuşan İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Görgün Taner, "Kültür ve sanat en temel insan hakkı" dedi.

Kartepe Zirvesi'nde "Şehrin Rengi; Kültür ve Sanat" konulu oturum NTV Spikeri Gülay Afşar moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturumda konuşan İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Görgün Taner, kültür ve sanatın toplumsal döngüsüne vurgu yaptı. Kültür ve sanatın şehirlerde lüks olarak görüldüğünü kaydeden Taner, "Kültür ve sanat en temel insan hakkı. Buna ulaşmakta bir hak. Bu hakka ulaşmak için kültürel altyapınız ne durumda diye bakmalısınız. Bugünkü durumda alışveriş merkezleri içerisinde sinema salonu yapılıyor. Bu kültür sanat trafiği oluşumu için yapılan bir çalışmadır" dedi.

Daha sonra konuşan Spiker Gülay Afşar ise, "Türkiye'nin yüzde 92'si şehirlerde yaşıyor. Şehirler bu yoğunlukta şehirleri şekillendiriyor. Bu şekillendirme insanlara da yansıdı. Nüfus arttıkça insanlar daha fazla kültür etkinliklerine yönelmeye başladı. Kültür etkinliklerinin başını sinema çekti. Sinemada Türk insanının yaşamını kültürünü beyaz ekrana yansıttı. Kültür ve sanat etkinlikleri ekonomik ve zihinsel anlamda ciddi bir katkı sağlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA