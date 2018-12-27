Kartepe’de, “Anne-Çocuk Saati” etkinliği düzenlendi

Kartepe Belediyesi tarafından her ay düzenlenen "Anne-Çocuk Saati" etkinliği bu ay Arslanbey Mahallesinde gerçekleşti.

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü'nün her ay gerçekleştirdiği "Anne-Çocuk Saati" etkinliği, bu ay Arslanbey Mahallesinde bulunan Yunus Emre Bilgi Evi'nde gerçekleştirildi. Anne ile çocuğun birbirleriyle özel vakit geçirmesini hedefleyen etkinliğe veliler yoğun katılım sağladı. Her ay farklı bilgi evinde yapılan bu eğlenceli aktivitede, keyifli vakit geçiren anne ve çocuklar sevdikleri renklerle hayal güçlerini birleştiriyorlar ve yardımlaşarak kendi el emeklerini ortaya çıkarıyorlar. Annelerinin yardımıyla, sevdikleri renklerle oluşturdukları çerçevelere, kendi fotoğraflarını koyan çocuklar, anneleriyle birlikte renkli ve eğlenceli dakikalar yaşadılar.

Aileyi toparlayan ve bir araya getiren anneler, Yunus Emre Bilgi Evi'nde çocuklarıyla dil çubuğu ile çerçeve yaparak hem kendi çocukluklarına döndüler hem de çocuklarının el becerilerinin gelişmesine katkı sağladılar. Düzenlenen etkinliklerle ailenin, birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çekilerek, anne ve çocuklar birlikte keyifli ve hayatın problemlerinden uzak bir zaman geçirmiş oldular. Gün içerisinde çocuklarına yeteri kadar vakit ayıramadıklarını belirten veliler, etkinliğin verimli ve amacına uygun olarak gerçekleştirildiğini dile getirdiler.

Veliler mahallelerine bilgi evi hizmetini getirdiği için Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e teşekkürlerini sundular.

Kaynak: İHA