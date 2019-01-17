Kartepe’de enerji tasarrufu haftası

Kartepe Belediyesi enerji tasarrufu konusunda çocukların bilinçlendirilmesi için Bilgi Evlerinde enerji tasarrufu anlatıldı.

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri, 11-18 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle öğrencileri bilinçlendirerek bulundukları her ortamda enerjiyi daha verimli kullanan ve enerji verimliliği konusunda yetişmeleri için etkinlikler düzenledi. Kartepe Belediyesi'nin sürdürülebilir çevre politikası konusunda oluşturulan Bilgi Evleri, enerjinin günümüzdeki önemi hakkında temel bilgileri öğrencilere aktarıyor. Tasarruf ve enerji, tasarruf yöntemleri ve ülkenin enerji sektöründeki önemli konuları çocuklara aktarılarak bilinçlendirildi.

Enerji konusunda tasarruf yöntemlerin anlatıldığı, bireysel olarak günlük hayatlarında alacakları tedbirler ile ülke ekonomisine katkı sağlayabilecekleri konusunda eğitilen öğrencilere, hava, su ve toprağı birlikte korumak ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için önemli bilgiler de öğretildi. Bilgi Evi'nde enerji tasarrufu konusunda öğrenciler üzerinde pozitif yönde kalıcı davranış değişiklikleri oluşması için animasyon, sunum ve afiş gibi çocukların ilgisini çeken ve farklı duyulara hitap eden eğitim materyalleri kullanılarak, çeşitli el işi etkinlikleri yaptırıldı.

Kaynak: İHA