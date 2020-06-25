Kartepe’de okullar YKS sınavına hazırlandı

Kartepe Belediyesi, YKS sınavına girecek olan yüzlerce öğrencinin sağlığını korumak için okulları dezenfekte ederek hazır hale getirdi.

Kartepe Belediyesi, bu hafta sonu ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) gerçekleşeceği okullarda dezenfekte çalışmalarını tamamlayarak okulları sınava hazır hale getirdi. Sınava girecek olan öğrencilerin sağlığını önemseyen Kartepe Belediyesi, dikkatli bir şekilde tüm okulları virüs ve mikro organizmalardan arındırdı. İlçe genelinde YKS sınavının gerçekleştirileceği okullarda, Sağlık Bakanlığı onaylı insan sağlığını tehdit etmeyen biyosidal ürün ile itinalı biçimde dezenfekte çalışması yapıldı. Kartepe Belediyesi ekiplerince okulların giriş kapısı, çocukların elleriyle dokunabilecekleri kapı kolları ve çerçeveleri, merdivenler, korkuluklar, sınav olacakları sınıflar, oturacakları sıralar, öğretmen masaları, pencere kolları ve lavabolar olmak üzere toplam 302 metre kare alan titizlikle dezenfekte edildi.

YSK sınavına girecek öğrencilere başarı dileğinde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "YKS eğitim hayatında öğrencilerimiz için dönüm noktalarından biridir. Çocuklarımızın geleceğine yön verecek olan bu sınavın öğrencilerimize, ailelerine ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Kartepe Belediyesi olarak YKS sınavlarının yapılacağı okullarda gereken dezenfekte çalışmalarını tamamlayarak okullarımızı hazır hale getirdik. YKS sınavı için bakanlıklarımız tarafından yayımlanan genelgelere hemşehrilerimizin uyması, bu yönde duyarlı olunması çok önemlidir" dedi.

Kaynak: İHA