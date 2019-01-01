Kartepe’de planör düştü: 2 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Kartepe zirvesinde düşen bir planördeki 2 kişi yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kartepe zirvesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede uçan bir planör henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı düştü. Planör içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirirken diğer yandan da düşen planördeki 2 kişinin yardımına koştu. Vatandaşlar tarafından kurtarılan 2 kişi bölgeye yakın bir alanda bulunan kayak merkezindeki otele götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA