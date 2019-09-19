Kartepe’de tarihi su değirmeni restore edildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 20. Yüzyıldan kalma tarihi su değirmeni, restore edilerek gün yüzüne çıkartıldı.

Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi'nde genel mimari özellikleri itibariyle, 20'nci yüzyıldan kalma olan tarihi su değirmeninde restorasyon çalışmaları Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından, aslına uygun olarak tamamlandı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da restorasyon sürecini takip ettiği değirmende çalışmaların tamamlanması sonrasında incelemelerde bulundu.

İncelemeleri sırasında açıklamalarda bulunan Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, "Turizm ilçesi olan Kartepemiz'de tarihi zenginliklerimiz kültürümüze zenginlik katmaktaydı. Tarihi su değirmeninin tamamlanması ile Kartepemiz'de kültürel zenginliğimize önemli bir katkı sağlamıştır. Hemşehrilerimizin istek ve taleplerine göre gereken hizmetler yapılırken, ilçemizin tarihine de sahip çıkıyoruz. Su değirmeni tarihi miraslarımızdan biridir" dedi.

Öte yandan, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Balamir Gündoğdu ve Büyükşehir Belediye Koordinatörü Nihat Abiş'e Kartepe'de devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Kocaman, kent meydanı, kent meydanı bağlantı yolları, İSU ekiplerinin çalışmalarını tamamladığı lokasyonlar, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün taşınacağı ek hizmet binası hakkında Genel Sekreter Balamir ve Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abiş'e bilgi verdi.

Kaynak: İHA