Kartepeli büyükler kahvaltıda buluştu

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Hattı Sağlık Kulübü, sosyal sorumluluk kapsamında esnaf ve Kartepeli büyüklerini kahvaltıda misafir etti.

Kartepe Belediyesi'nin sosyal projelerinden biri olarak hayata geçirdiği Alo Evlat Hattı Sağlık Kulübü, ilçe genelinde Kartepeli büyüklerine hizmet vermeye devam ediyor. Bu doğrultuda Kartepe Belediyesi Alo Evlat Hattı Sağlık Kulübü, Kartepeli esnaflarla birlikte Köseköy Mahallesi Pera Kır Bahçesinde kahvaltı programında Kartepeli büyüklerini misafir ettiler. Programda Kartepeli büyükler, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a hizmetlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA