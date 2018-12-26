Kartepeli kadınlar Darıca gençlik kampında

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü Spor Merkezi üyeleri ve eğitmenleri Darıca Hüma Hatun Gençlik Kampı'nda dayanışma programına katıldı.

Kartepe Belediyesi bünyesinde kurulan Kadınlar Kulübü üyeleri, Darıca Hüma Hatun gençlik kampında gönüllerince eğlenirken, çeşitli spor aktivitelerinde bulundular. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Kartepelilerin refahı ve yaşam kalitesi için sosyal belediyecilik anlayışını her şeyin önünde tutuyoruz. Kadınlarımız mutlu ve huzurlu olursa toplum da ailede huzurlu olmaktadır. Kartepemizde kadınlarımıza yönelik yaptığımız bütün projelerde önemli destek ve teşekkürler aldık. Bu durum bizleri sevindirmektedir" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve her şeyin ücretsiz olduğu Darıca Hüma Hatun Gençlik Kampı, Darıca Bayramoğlu'nda önceki yıllarda SGK sosyal tesisi olarak kullanılan alana inşa edildi. 22 bin 123 metrekare alana kurulan gençlik kampında 162 kişi konaklayabiliyor. İçerisinde 200 kişilik yemekhanesi, 100 kişilik konferans salonu ve 50 kişilik toplantı salonu mevcut. Biri 60, diğeri 175 metrekare olan iki adet çok amaçlı spor salonu mevcut olup içerisinde aerobik, zumba, cimnastik, step, plates, masa tenisi, satranç, dart aktiviteleriyle çeşitli zeka oyunları oynanabiliyor. Denize sıfır olarak bayanlara hizmet edecek kampta üç adet yüzme havuzu mevcut. 28 metrekare iki adet çocuk havuzu ve 432 metrekare bir adet açık yüzme havuzu bulunuyor.

Kaynak: İHA