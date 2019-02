Kartepeli minik öğrenciler okuma saatinde buluşuyor

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri öğrenicileri, daha bilgili ve donanımlı olmaları hedefiyle düzenlenen okuma saatlerinde bir araya geliyor.

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde okuma saati düzenlenerek öğrencilerin daha bilgili, donanımlı yetişmesi sağlanıyor. Çocukların kitapla zenginleştiğini göz önüne alan Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri, gelişen teknoloji sebebiyle çocukların kitaplardan uzak yetiştiği gerçeğinden ile hareket ederek çocuklarla kitaplar arasında güçlü bir bağ kurması sağlanıyor. Hem öğrencilere hem de velilere yönelik kitapların bulunduğu zengin kaynaklara sahip kütüphane sayesinde öğrenci ve veliler okuma alışkanlığı kazanıyor.

İnsan beyni okuyarak beslenir ve bilgiler güçlenir. Bu bağlamda Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde okumaya önem verilerek, öğrencilere okuyan insanların farklı bakış açılarının var olduğu ve kelime dağarcıklarının yüksek olduğu anlatılıyor. Kitap okumayan nesillerin giderek düşünme fonksiyonu körelmekte, fikir üretme yetenekleri gerilemekte, yetersiz olan kelime hazinesi ile başarılı iletişim kurma özelliği kazanılamamaktadır.

Evrensel değer hükümlerinin kazandırılması, karakter ve kişilik gelişimi, tarih ve kültür bilinci, okuyan, araştıran ve bilgiyi seven nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, bilgi evleri eğitmenleri öğrencilerle birlikte her gün en az 30 dakika kitap okuyor. Her şeyin anlatılma olanağı olmayan eğitim sürecinde, çocukların kendilerini okuyarak yetiştirmelerinin önemi her gün Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde vurgulanıyor.

Bilgi Evleri'nde ayrıca öğrencilerin eğitimine ve zekasına büyük katkısı olan akıl oyunları atölyesiyle, çocuklar eğlenceli dakikalar geçiriyor. Öğrenciler, yaptıkları zeka oyunlarıyla hem sahip oldukları potansiyelinin farkına varıyor hem de karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilmesi sağlanıyor. Bu bağlamda çocukların pratik düşünmesi ve sorun durumunda doğru karar verebilmesi, beceri ve yeterlilikleri geliştirmesi de sağlanıyor.

Kaynak: İHA