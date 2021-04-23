Kartla yapılan ödemeler yüzde 48 arttı: En çok ödeme kamu/vergi dairelerine yapıldı

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre bu yıl kredi kartı adedinde yüzde 10’luk, banka kartı adedinde yüzde 6’lık, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 39’luk artış yaşandı.

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlar kartlara yöneldi. Borcu olanlar, alışveriş yapmak isteyenler artık neredeyse tüm işlemlerini kart ile yapıyor.

Bu yılın verilerine göre Türkiye’de 78 milyon adet kredi kartı, 142,5 milyon adet banka kartı ve 46,8 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

Geçen yıl ile kıyasladığımızda kredi kartı adedinde yüzde 10’luk, banka kartı adedinde yüzde 6’lık, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 39’luk artış yaşandı.

Toplam kart sayısı ise 267,3 milyon adede ulaştı ve 2020 yılına oranla yüzde 12 artış gösterdi.

MART AYINDA TAM 127 MİLYAR TL'LİK ÖDEME

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mart ayında yapılan toplam ödeme tutarı yüzde 48 artarak 127 milyar TL'ye yükseldi.

Verilere göre bu ödemelerin 106,3 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken, 18,9 milyar TL’sinde banka kartları, 1,5 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Buna göre, kredi kartı ile ödemelerde yüzde 47, banka kartı ile ödemelerde yüzde 48 büyüme yaşandı.

EN FAZLA KAMU VE VERGİ DAİRELERİNE ÖDEME YAPILMIŞ

Kartların en çok hangi sektörde kullanıldığı incelendiğinde ise en fazla yüzde 236 artış ve 6,8 milyar TL’lik ödeme ile kamu/vergi daireleri öne çıktı. Artışın nedeni ise vergi borcu yapılandırmalarının ilk taksitlerinin ödenmesi olduğu belirlendi.

Bunun yanı sıra yüzde 92 artış ve 9 milyar TL’lik ödemenin de giyim ve aksesuar sektöründe yapıldığı saptandı. Vergi ve giyim sektörünü sırasıyla yüzde 89 artış ve 9,5 milyar TL’lik ödeme ile elektronik eşya, yüzde 75 artış ve 4,3 milyar TL’lik ödeme ile mobilya ve dekorasyon, yüzde 65 artış ve 2,9 milyar TL’lik ödeme ile de eğitim/kırtasiye sektörleri takip etti.

İNTERNETTEN KARLI ÖDEME TUTARI 2 KATINA ÇIKTI

Artık market alışverişlerinin bile internet üzerinden yapıldığı şu dönemde en çok merak edilen 'internetten kartlı ödeme tutarı'nın verileriydi.

Açıklanan verilere göre internetten kartlı ödeme tutarı mart ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artarak, 33 milyar TL’ye ulaştı.

İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise, 2020'de yüzde 19 iken 2021'de yüzde 25’e çıktı; yani her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL’si internetten yapıldı.

Müşterilerin en çok kartlı ödeme tercih etmesi işyeri sahiplerini de dönüştürdü. Buna göre internetten kartlı ödeme gerçekleşen iş yeri adedi geçen yıla göre yüzde 37 artarak 73 bin adede ulaşmış durumda.