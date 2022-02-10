Kartlar yeniden mi dağıtılacak? Kabinede bomba değişiklik iddiası!
Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kabinede değişiklik olacağını öne sürdü.
Ünlü gazeteci Candaş Tolga Işık Twitter hesabından yaptığı paylaşımla akılların karışmasına neden oldu. Kabinede değişikliğe gidileceğini iddia eden Işık vatandaşların meraklanmasına sebep oldu.
En az 1, en fazla 3 bakanın değişeceğini iddia eden Işık, "Kabinede değişiklik geliyor. En az 1, en fazla 3 bakan değişiyor. Bu arada en az bakanlıklar kadar konuşulacak bir kurumda daha değişim olacağı konuşuluyor." ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine hangi bakanlıklarda değişim gerçekleşeceği merak konusu oldu.