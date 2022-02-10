Borda Atışı ne demek, TDK'ya göre Borda Atışı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Beşiktaş 3 - 1 Göztepe maçı | Maç sonucu, özetiKartlar yeniden mi dağıtılacak? Kabinede bomba değişiklik iddiası!Sivas'ta feci kaza! Yolcu otobüsü ve 2 TIR çarpıştı! 1 ölü çok sayıda yaralı var!Demet Akalın'ın online alışverişle imtihanı sosyal medya kullanıcılarını gülmekten kırdı! Sepete fazla ekledi fiyatı arttı sandı! "Dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim"Mütetebbi ne demek, TDK'ya göre Mütetebbi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu!THY EuroLeague: Olympiakos – Anadolu Efes maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linkiSüper Loto sonuçları 10 Şubat Perşembe | 10.02.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıMarsık ne demek, TDK'ya göre Marsık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Kartlar yeniden mi dağıtılacak? Kabinede bomba değişiklik iddiası!

Kartlar yeniden mi dağıtılacak? Kabinede bomba değişiklik iddiası!

Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kabinede değişiklik olacağını öne sürdü.

Kartlar yeniden mi dağıtılacak? Kabinede bomba değişiklik iddiası!

Ünlü gazeteci Candaş Tolga Işık Twitter hesabından yaptığı paylaşımla akılların karışmasına neden oldu. Kabinede değişikliğe gidileceğini iddia eden Işık vatandaşların meraklanmasına sebep oldu.

En az 1, en fazla 3 bakanın değişeceğini iddia eden Işık, "Kabinede değişiklik geliyor. En az 1, en fazla 3 bakan değişiyor. Bu arada en az bakanlıklar kadar konuşulacak bir kurumda daha değişim olacağı konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine hangi bakanlıklarda değişim gerçekleşeceği merak konusu oldu.

Kartlar yeniden mi dağıtılacak? Kabinede bomba değişiklik iddiası!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT