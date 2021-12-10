Kartograf ne demek, TDK'ya göre Kartograf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kartograf ne demek? Kartograf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kartograf kelimesi. Peki kartograf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kartograf nedir, kartograf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARTOGRAF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kartograf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kartograf kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kartograf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Haritacı

