Puşt ne demek, TDK'ya göre Puşt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?FOX TV Aşk Mantık İntikam 25. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm Youtube izleMehmet Metiner kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mehmet Metiner son dakika | Ablası neden öldü?Acı haberi canlı yayında aldı! Mehmet Metiner'in ablası hayatını kaybettiKartograf ne demek, TDK'ya göre Kartograf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Büyük skandal! Camiyi öyle bir şey için kullanmışlar ki...Millî Enerjide Güçlü Türkiye! Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yeni petrol keşfini duyurduVapur seferleri iptal mi? | İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi? 10 Aralık 2021 CumaSon dakika | İstanbul'da deniz ulaşımına olumsuz hava koşulu engeliKocaelispor 2 - 0 Erzurumspor | MAÇ SONUCU
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Kartograf ne demek, TDK'ya göre Kartograf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kartograf ne demek, TDK'ya göre Kartograf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kartograf kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kartograf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kartograf nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kartograf kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kartograf ne demek, TDK'ya göre Kartograf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kartograf ne demek? Kartograf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kartograf kelimesi. Peki kartograf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kartograf nedir, kartograf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KARTOGRAF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kartograf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kartograf kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kartograf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Haritacı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT