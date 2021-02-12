Karton Pres Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Karton Pres Operatörü Maaşları, Karton Pres Operatörü İş İlanları

Karton Pres Operatörü görev tanımı nedir, Karton Pres Operatörü ne iş yapar, Karton Pres Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Karton Pres Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Karton Pres Operatörü Tanımı; Su bardakları ve benzeri kağıt kapları yapmak için kağıt presleyen bir makineyi çalıştıran kişidir.

Karton Pres Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Karton Pres Operatörü Maaşları

Karton Pres Operatörü maaşı ortalama aylık 3000 - TL’dir. En düşük Karton Pres Operatörü maaşı 2900 -TL, En yüksek ise 3100 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Karton Pres Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Karton Pres Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak yeterli olmaktadır.

Karton Pres Operatörü Ne İş Yapar?

a) Kalıpları makineye yerleştirmek,

b) Makineyi çalıştırmak,

c) Alt kalıbı ısıtmak ve kağıdı ıslatmak için gerekli kontrol ayarlarını yapmak,

d) Karton tabakalarının makineye düzenli bir şekilde verilmesini sağlamak,

e) Hata ve kusurları görmek için işlemi gözlemek,

f) İşlemi tamamlanmış mamulleri ve malzeme artıklarını toplayıp kaldırmak,

Karton Pres Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Karton Pres Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Karton Pres Operatörü mesleğinin meslek kodu 8143.06 olarak belirlenmiştir

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