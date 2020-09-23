Karton toplama kavgasında çalışanlar tekme ve yumruklarla birbirine girdi!

Bursa'da karton toplama meselesi yüzünden belediyenin geri dönüşüm çalışanları ile karton toplayıcılar arasında çıkan tartışma kavgayı da beraberinde getirdi. Bir karton toplayıcısını belediye çalışanın kafasında cam şişe kırmasıyla kavga daha da şiddetlendi. Olay yerine gelen polis ise kavgalıları güçlükle ayırdı.