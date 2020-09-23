Karton toplama kavgasında çalışanlar tekme ve yumruklarla birbirine girdi!
Bursa'nın Osmangazi İlçesi Atatürk Caddesinde yaşanan olayda belediyenin geri dönüşüm çalışanları ile karton toplayıcılar arasında karton toplama kavgası çıktı. Müjdat K. isimli belediye çalışanının yaralandığı kavgada olay yerine çokça polis ve 112 ekibi sevk edildi. Yaralanan adam 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis ekipleri ise kavgalı grubu zor ayırdı. Belediye çalışanını yaralayıp kaçan Yılmaz D. ise, polis ekiplerinin takibi sonucu Kapalıçarşı'da yakalanıp gözaltına alındı.
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