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  3. Karton toplama kavgasında çalışanlar tekme ve yumruklarla birbirine girdi!

Karton toplama kavgasında çalışanlar tekme ve yumruklarla birbirine girdi!

Bursa'da karton toplama meselesi yüzünden belediyenin geri dönüşüm çalışanları ile karton toplayıcılar arasında çıkan tartışma kavgayı da beraberinde getirdi. Bir karton toplayıcısını belediye çalışanın kafasında cam şişe kırmasıyla kavga daha da şiddetlendi. Olay yerine gelen polis ise kavgalıları güçlükle ayırdı.

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Atatürk Caddesinde yaşanan olayda belediyenin geri dönüşüm çalışanları ile karton toplayıcılar arasında karton toplama kavgası çıktı. Müjdat K. isimli belediye çalışanının yaralandığı kavgada olay yerine çokça  polis ve 112 ekibi sevk edildi. Yaralanan adam 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis ekipleri ise kavgalı grubu zor ayırdı. Belediye çalışanını yaralayıp kaçan  Yılmaz D. ise, polis ekiplerinin takibi sonucu Kapalıçarşı'da yakalanıp gözaltına alındı. 

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23 Eylül 2020 Çarşamba 11:49
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