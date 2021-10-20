Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle) görev tanımı nedir, Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle) ne iş yapar, Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle) Tanımı;

Elle karton ve mukavva kutu yapan ve dekore eden kişidir.

Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle) Maaşları

Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle) maaşı ortalama aylık 4.150- TL’dir. En düşük Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle) Ne İş Yapar?

Karton ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kartonu veya mukavvayı istenilen şekilde kesmek,

b) Katlayıp parçaları birbirine yapıştırarak kutuyu yapmak,

c) Parçaları birbirine presleyip tutkalın kurumasını beklemek,

d) Kutuları koruyucu veya dekoratif kağıtlar yapıştırarak kaplamak,

e) Kutuya kağıt şeritler, bölmeler veya menteşeler tespit edebilir ve parçaları birbirine bir zımba makinesiyle de ekleyebilir. Kutuyu erimiş balmumunda muamele edebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle) Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle) mesleğinin meslek kodu 9329.01 olarak belirlenmiştir



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