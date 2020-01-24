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  3. Kartopu oynarken kafasına düşen taş parçasıyla hayatını kaybetti

Kartopu oynarken kafasına düşen taş parçasıyla hayatını kaybetti

Rize'de evinin önünde kartopu oynadığı sırada kafasına düşen taş parçasıyla ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kartopu oynarken kafasına düşen taş parçasıyla hayatını kaybetti

Rize'de evinin önünde kartopu oynadığı sırada kafasına düşen taş parçasıyla ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana geldi. Evinin önündeki cadde üzerinde kartopu oynayan 8 Yaşındaki Metehan İsmailoğlu'nun kafasına yolun üst kısmında bulunan kayadan kopan parça düştü. Ağır yaralan küçük çocuk hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Kartopu oynarken kafasına düşen taş parçasıyla hayatını kaybetti

Kartopu oynarken kafasına düşen taş parçasıyla hayatını kaybetti

Kaynak: İHA



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