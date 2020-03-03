Kartopu oynarken vücudunda yanık oluşan çocuklardan Berat okula gidemiyor

AFYONKARAHİSAR'da, 10 Ocak'ta okul bahçesinde kartopu oynarken vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan 9 çocuktan 2'sinin ailesi, sorumluların bulunması için olayla ilgili şikayette bulundu. Çocuklardan Berat Sardoğan'ın annesi Medine Sardoğan, "Çocuğum ciddi bir olaya maruz kaldı. Vücudundaki yaraların iyileşme sürecinin uzun süreceği söylendi. Halen psikolojik ve fiziksel anlamda sıkıntılarımız devam ediyor. Bu nedenle Berat okula gidemiyor ve eğitimine devam edemiyor" dedi.

Afyonkarahisar'da, 10 Ocak'ta Şemşettin Karahisari Ortaokulu ve Atatürk İlkokulu'nun ortak kullanımında olan okul bahçesinde kartopu oynadıkları sırada vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 9 çocuk hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 9 çocuk arasında durumları ciddi olan Berat Sardoğan'a Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde, Mirzah Tunç Kösem'e ise Eskişehir'de deri nakli operasyonları gerçekleştirildi.

BERAT'IN KIYAFETLERİ YENİDEN İSTENDİ

Okul bahçesinde ve çocukların kıyafetleriyle doku örnekleri incelenmek üzere Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi'ne gönderilerek, araştırma sürecine başlandı. Yapılan araştırmalar sonucunda numunelerden elde edilen analizlerde alkali maddesi bulgusuna rastlandı ve raporlar Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettirildi. Konuyla ilgili soruşturma süreci devam ederken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Berat Sardoğan'ın kıyafetlerinin tekrar incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. Şu ana kadar 9 çocuktan 2'sinin ailesi, sorumluların bulunması için olayla ilgili şikayette bulundu.

'OKULA GİDEMİYOR'

Çocuklardan Berat Sardoğan'ın annesi Medine Sardoğan, "Çocuğum ciddi bir olaya maruz kaldı. Vücudundaki yaraların iyileşme sürecinin uzun süreceği söylendi. Halen psikolojik ve fiziksel anlamda sıkıntılarımız devam ediyor. Bu nedenle Berat okula gidemiyor ve eğitimine devam edemiyor. Berat'ın bu olaydan sonra eğitiminin yarıda kalmasını istemiyoruz. Yetkililerden Berat'ın evde eğitimine devam etmesi noktasında bir destekte bulunmalarını bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA