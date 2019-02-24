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Kartopu oynayan vatandaşlar havadan görüntülendi

İstanbul'da lapa lapa yağan kar kenti beyaza bürüdü. Kartopu oynayarak eğlenen vatandaşlar havadan görüntülendi.

Kartopu oynayan vatandaşlar havadan görüntülendi

İstanbul'da lapa lapa yağan kar kenti beyaza bürüdü. Kartopu oynayarak eğlenen vatandaşlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da lapa lapa yağan kar kenti beyaza bürüdü. Kenti kaplayan beyaz örtü görsel şölen oluştururken bazı vatandaşlar da karın keyfini çıkardı. Çok sayıda vatandaş sokağa çıkarak kartopu oynadı. Vatandaşların kartopu eğlencesi havadan görüntülendi. Görüntülerde, kentin bembeyaz hali mest ederken vatandaşların eğlencesi gülümseten anlar oluşturdu.

Kaynak: İHA

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