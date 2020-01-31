Kaş, EMITT 2020’de iki stantla tanıtılıyor

Kaş Belediyesi, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl 30 Ocak-2 Şubat tarihlerinde 24'üncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) iki stantla katıldı. Fuarda, Kaş Belediyesi koordinatörlüğünde kamu ve özel sektörden kurumların katılımıyla ilçenin doğal, kültürel ve yöresel zenginlikleri tanıtılacak.

Antalya Valiliğinden Kaş standı

Kaş Belediyesi, dünyanın en büyük fuarlarından biri EMITT'te, yurt içinden ve yurt dışından katılacak turizm profesyonellerine ve ziyaretçilerine bölgeyi en iyi şekilde tanıtmak için özel tasarımlı stant ile 3 nolu salonda alandaki yerini aldı. 77 metrekarelik alanda kurulan stantta Kaş'ın tanıtımına başlandı. Fuara katılan Antalya Valiliği bünyesinde de Kaş için stant hazırlandı.

EMITT 2020'de, Kaş'ın en iyi şekilde tanıtılması için açılan stantlara ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Stantlarda, Kaş'ın tarihi, kültürel ve turizm değerlerine yer verilirken, broşürler, tanıtım materyalleri ve görseller sergileniyor. İstanbul'da yaşayan Kaşlıların da ziyaret ettiği stantlarda tahin, pekmez, bal, ceviz, adaçayı, kekik ve benzeri yöresel lezzetler de yerini aldı. Stant görevlileri Kaş ve bölgesindeki turizm potansiyellerini broşür ve tanıtım kitapçıkları eşliğinde ziyaretçilere anlatırken, ilçeye özgü tatlardan ikram etmeyi de ihmal etmedi.

EMITT'te Kaş'ın tanıtımı

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan, belediye meclis üyeleri ve turizmciler fuarda ilçe hakkında bilgi vererek, ziyaretçileri bölgeye davet etti. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı açıklamada, Kaş'ı tanıtmak için dünyanın en önemli fuarlarından biri EMITT'te bulunduklarını ifade etti.

EMITT'in ülkemizde çok önemli bir yeri olduğuna dikkati çeken Başkan Mutlu Ulutaş, "İlçemizi tanıtmak üzere her sene buraya geliyoruz. Bu yıl da çalışmalarımızı yaptık. İnşallah buraya gelen turizm sektör temsilcilerine ve misafirlerimize Kaş'ımızı, Kalkan'ımızı, Patara'mızı en iyi şekilde tanıtmaya, güzelliklerini anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

2019 yılında güzel bir sezon geçirdiklerini hatırlatan Başkan Ulutaş, "Tarihi, güzellikleri, denizi, kumu, güneşi, yaylaları, kendine münhasır özellikleri ile Kaş, diğer turizm destinasyonlarından farklı bir yer. 2019'da gelen misafirlerin memnuniyeti bizi sevindirdi. Kaş'ın 2020 yılı içinde de ön plana çıkacağını, güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Tüm misafirlerimizi, İstanbul'da yaşayan Kaşlı, Antalyalı hemşehrilerimizi buraya davet ediyorum. Kaş'ı görmek, Kaş'a gelmek isteyen bütün misafirlerimizi de standımıza bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA