Kaş Liman Başkanlığına atama
Antalya'nın Kaş ilçesi Liman Başkanlığı görevine Salahattin Erdemir atandı.
Antalya'nın Kaş ilçesi Liman Başkanlığı görevine Salahattin Erdemir atandı.
Kaş ilçesinde geçtiğimiz yıl Aralık ayında hayatını kaybeden Murat Ak'ın yerine Liman Başkanlığına Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde görev yapan Salahattin Erdemir atandı.
Kaş'a gelerek görevine başlayan Erdemir, "14 yıldır kurumda görev yapmaktayım. Maliye Bakanlığı'nda görevlerde bulundum. İzmir'in Aliağa ve Foça, Rize'nin Pazar, Artvin'in Hopa ilçesinde görev yaptım. Halkla iyi diyalog içinde iyi işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.
Kaynak: İHA
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