Kasa Sorumlusu/Şefi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kasa Sorumlusu/Şefi görev tanımı nedir, Kasa Sorumlusu/Şefi ne iş yapar, Kasa Sorumlusu/Şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kasa Sorumlusu/Şefi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kasa Sorumlusu/Şefi Tanımı;

Haftalık ödeme planını çıkartan, günlük nakit akışını denetleyen, müşteri çek ve senetlerini bankaya veren, firma çeklerin takibini yapan, kasa defterini yazan ve kasa denkliğini sağlayan, perakende satışlarda yazar kasa ve post işlemlerini yapan, evrak intikalini sağlayan, bilgisayar kullanan nitelikli kişidir.

Kasa Sorumlusu/Şefi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kasa Sorumlusu/Şefi Maaşları

Kasa Sorumlusu/Şefi maaşı ortalama aylık 3.260 - TL’dir. En düşük Kasa Sorumlusu/Şefi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kasa Sorumlusu/Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kasa Sorumlusu/Şefi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kasa Sorumlusu/Şefi Ne İş Yapar?

Kasa Sorumlusu/Şefi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bilgisayarda matematiksel ve mantıksal dosya oluşturmak,

b) Bilgisayarda rapor ve form oluşturmak,

c) Defter ve belgeleri temin ve tasdik ettirmek,

d) Fatura ve fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek,

e) Türk Ticaret Kanunu?nda yer alan belgeleri düzenlemek ve menkul kıymetleri seçmek,

f) Serbest meslek kazanç defteri düzenlemek,

g) Ekonomik gelişmeleri izlemek Piyasaları İzlemek,

h) Mesleki matematik aritmetiğini uygulamak,

i) Mesleki matematik hesaplamaları yapmak,

j) Paket programı kurmak ve ayarlarını yapmak,

k) Cari hesap işlemleri yapmak ,

l) Çek senet takibi yapmak ,

m) Ön muhasebe işlemleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kasa Sorumlusu/Şefi Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Kasiyerler Ve Bilet Satıcıları

Meslek Birim Grubu :

Kasiyerler Ve Bilet Satıcıları

Kasa Sorumlusu/Şefi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kasa Sorumlusu/Şefi mesleğinin meslek kodu 5230.03 olarak belirlenmiştir



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