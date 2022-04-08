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Kasaba Doktoru dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever'in başrolünü paylaştıkları Kasaba Doktoru dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki Kasaba Doktoru dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Kasaba Doktoru dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic dizisinden uyarlanan Kasaba Doktoru dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Biz de haberimizde 'Kasaba Doktoru dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?' sorularının yanıtına yer verdik...

KASABA DOKTORU DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Senaryosunu İlker Aslan ve Barış Erdoğan'ın uyarladığı Kasaba Doktoru dizisi ilk bölümüyle 8 Nisan 2022 Cuma akşamı TRT 1 izleyicisi karşısına çıkacak...

Kasaba Doktoru dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

KASABA DOKTORU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kasaba Doktoru’nda babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan’ın (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananlar ele alınacak. Hakan Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla’yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek.

Kasaba Doktoru dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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