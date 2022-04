Kasaba Doktoru Ömer kimdir? Deniz Can Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kasaba Doktoru Ömer kimdir? TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kasaba Doktoru dizisinde Ömer karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Deniz Can Aktaş'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Deniz Can Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında?

Son olarak Menajerimi Ara dizisiyle genç kızları kendine hayran bırakan Deniz Can Aktaş TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kasaba Doktoru'nda Ömer karakteriyle karşımıza çıkıyor. Peki Kasaba Doktoru Ömer kimdir? Deniz Can Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar... KASABA DOKTORU ÖMER KİMDİR? DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? Deniz Can Aktaş, 28 Temmuz 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur. Doğma büyüme İstanbullu olan Deniz Can Aktaş aslen Kastamonu İnebolu’ludur. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan genç oyuncu, kariyerine 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile adım atmıştır. Star TV’de yayınlanan Avlu adlı dizide Alp Öztürk karakterine hayat vermiştir. Son olarak Menajerimi Ara dizisinde oynayan Deniz Can Aktaş, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Aslan burcudur. Deniz Can Aktaş’ın rol aldığı diziler ve filmler: 2020- Menajerimi Ara

2018 – Avlu (Alp) (TV Dizisi)

2017 – Nerdesin Birader (Ali) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Ronaldo Burak) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Seçkin) (TV Dizisi)