Kasaba küllerinden yeniden doğdu

Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi (TURBEM) tiyatro topluluğu tarafından hazırlanan ve işgal döneminde Turgutlu'yu konu alan "Küllerinden doğan Kasaba" isimli tiyatro oyunu, Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı olan 7 Eylül'de bir kez daha sahnelendi. Oyun sonunda oyuncular dakikalarca ayakta alkışlandı.

TURBEM Tiyatro Topluluğu Turgutlu'da bir ilki gerçekleştirerek, işgal döneminde Turgutlu'yu konu alan "Küllerinden doğan Kasaba" isimli tiyatro oyununun Milli mücadelenin 100. yılı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sahnelemiş ve tiyatroseverler tarafından çok beğenilmişti. Turgutlulular tarafından çok beğenilen oyun Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılında 7 Eylül Cumartesi akşamı bir kez daha izleyici ile buluştu. Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunu Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın eşi Sabriye Akın, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz eşi Nazan Honaz, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Eratıcı, daire müdürleri ile çok sayıda Turgutlu halkı izledi. 5 Mayıs 1919" da başlayan Yunan işgaline karşı, Mustafa Kemal Paşa ve Türk ordusu gelene kadar kahramanca direnen Turgutlu halkını konu alan oyun sonunda oyuncular izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Oyun sonunda oyuncular adına yönetmenler Aysel Baylan ve Gönül Özkaradayı'ya çiçek takdim eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "TURBEM tiyatro topluluğumuz son derece başarılı oyunlar ortaya çıkarıyor. Şu anda da bu başarının nasıl ortaya çıktığı belli oluyor. Turgutlumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünde ekibimiz çok beğenilen oyun olan "Küllerinden doğan Kasaba" tiyatro oyununu bir kez daha sahneledi. Bu oyun ile gördük ki kasabamızın geçmişinde küllerinden doğmuş. Bugün bir kez daha Turgutlu küllerinden yenide doğdu. Ben bu oyunun sahnelemesinde emeği geçen yönetmenlerimize ve gönüllü dostlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA