Kasadaki parayı çalan hırsız güvenlik kamerasında

BURSA'da manava giren hırsız, işyeri çalışanı Ahmet Arslan'ın uyumasını fırsat bilerek kasadan 535 lira çaldı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece Tahtakale Mahallesi Fışkırık Caddesi'ndeki Rasim Sevi'ye ait (54) manavda meydana geldi. Manava gelen hırsız, bir süre iş yerinin etrafında dolaştı. Çevrede kimsenin olmadığını ve çalışan Ahmet Arslan'ın da uyuduğunu fark eden hırsız, kasadaki 535 lirayı alarak kaçtı. Uyandıktan sonra kasadaki paraların yerinde olmadığını fark eden Arslan, durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yerine ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızın paraları alıp kaçma anları, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bir süre çevreyi gözetleyen hırsız, daha sonra kasaya yaklaşarak paraları alıp kaçıyor.

Kendisinin uyuduğunu gören hırsızın paraları alıp kaçtığını belirten Ahmet Arslan, "Kasada bulunan 535 lirayı alıp kaçmış, 10-15 dakika sonra uyandım, paraların yerinde olmadığını fark ettim. Daha sonra durumu dükkan sahibi ve polis ekiplerine bildirdim. Kameraları inceledik, hırsız net bir şekilde görünüyor" dedi.

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DHA