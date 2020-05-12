Kasap, Korona virüs salgını ile ilgili Hisarcık ve Emet’e dikkat çekti

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Kütahya'nın Hisarcık ve Emet ilçelerinde, Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle çok sayıda vaka görüldüğünü ve her iki bölgenin de yüksek risk altında olduğunu belirterek, alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu söyledi.

Kasap, Hisarcık ilçesine bağlı Cumhuriyet ve Şehitler Mahallesi'nin geçen hafta itibariyle İlçe Hıfzıssıhha kararı doğrultusunda karantina altına alındığını ancak, Şehitler Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki bir vatandaşın 3 gün önce yeni tip korona virüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyleyerek, bölge halkını ve yetkilileri Covid-19 virüsüne karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Sağlık çalışanlarının Covid-19 virüsüne karşı gece gündüz demeden çalıştığını vurgulayan Kasap, bunca emeğin heba olmaması için Hisarcık Kaymakamlığı başta olmak üzere Hisarcık Belediyesi ve diğer yerel yöneticilerinde bu konuda daha sorumlu davranması ve karantina tedbirlerini genişletmesi gerektiğini söyledi.

Hisarcık kaymakamı Buğra Karadağ'ın 5 gündür karantina altında olduğunu belirten Kasap, ilçede kaymakamlık personeli de dahil olmak üzere bölgeye yakın Emet Eti Bor İşletmeleri'nde çalışan binlerce işçinin de risk altında bulunduğunu belirterek, "Hisarcık ilçemizde Covid-19 virüsüne karşı alınan tedbirler yeterli değil. Hisarcık'ta berberler bu riskli ortamdan dolayı dükkanlarını açmadılar. Hisarcık ve Emet ilçelerinde faaliyet gösteren Eti Bor İşletmeleri'nde çalışan binlerce işçimizin servisle taşındığı dikkate alındığında risk daha da büyüyor. Hisarcık'ta faaliyet gösteren Eti Bor işletmesi taşeron firması 1 Haziran'a kadar işe ara verdi ama tüm Eti Bor İşletmesi çalışanları risk altında. Üstelik çalışanlarda da pozitif vaka mevcut ama ne yeterli filyasyon çalışması ne de temaslılara yeterli test yapılmıyor. Bugün için Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerekli tedbirler alınmadığı için Hisarcık ve Emet ilçemizden gelen onlarca hasta tedavi görüyor. Bu durum hastanelerin yükünü arttırdığı gibi birçok sağlık çalışanını ve yöneticiyi de Kovid-19'a karşı riskli duruma düşürüyor. Hisarcık ve Emet İlçelerinde Kovid-19 virüsüne karşı muhakkak sokağa çıkma yasağı uygulanması ve gerekli tedbirlerin arttırılarak vatandaşlarımızın sağlığının korunması gereklidir" diye konuştu.

Kaynak: İHA