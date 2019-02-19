Kasaplara gıda hijyeni ve mevzuat eğitimi verildi

Uşak'ta lokantacı ve kasap esnafına yönelik gıda hijyeni ve gıda mevzuatı eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda verilen eğitimde gıda güvenliğinin temini, esnafların yükümlüklerini bilmesi ve idari para cezalarına ile karşı karşıya kalmamaları ve haksız rekabetin önlenmesinin amaçlandığı kaydedildi. Aşçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Şeref Parlas ve kasap üyelerinin katıldığı toplantıda, denetimlerde tespit edilen asgari teknik ve hijyenik koşullardaki eksiklikler ve çözüm yolları değerlendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Sancar Türkmen'in esnafa yönelik yapmış olduğu sunumda genel ve özel hijyen kuralları, kırmızı etin onaylı işletmelerden başlamak üzere denetim süreci, "TGK Et-Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği" kapsamında kasapların yükümlülükleri ayrıca idari yaptırımlar konularında bilgilendirme yapıldı.

Kasaplar mevcut tebliğe göre tantuni, Kilis tava, kağıt kebabı gibi yöresel ürünler ile köfteyi günlük olarak hazırlayıp satışa sunulacak. Kanatlı etlerinin ambalaj bütünlüğü bozulmadan satışa sunulması gerekiyor, müşteri talebi doğrultusunda anında parçalama yapılabilecek. Ayrıca kıyma, kanatlı kıyma, hazırlanmış et karışımları ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları ise sadece tüketici talebi doğrultusunda anında hazırlanacak.

Kaynak: İHA