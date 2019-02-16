Kasapoğlu: "İlk oyumu Cumhurbaşkanımıza vermek nasip oldu"

Bir dizi program ve ziyaret için Gaziantep'te bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şehitkamil Sanat Merkezi'ndeki "Gençlerle Demokrasi Buluşması" programına katıldı. Burada gençlerle sohbet eden ve gençlerin sorularına cevap veren Bakan Kasapoğlu'nun salonda çalınan şarkılara eşlik etmesi de renkli görüntüler oluşturdu.

Gaziantep'te 700 okulun spor kulübüne malzeme dağıtım törenine katılan ve kente 127 milyon TL'lik spor alt yapı yatırımı yapılacağının müjdesini veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu daha sonra gençlerle de bir araya geldi. Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Gençlerle Demokrasi Buluşması" programına katılan ve burada Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte gençlerin sorularını ve sorunlarını dinleyen Bakan Kasapoğlu, gençlere her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

"İlk oyumu 1994 yılında Cumhurbaşkanımıza vermek nasip oldu"

Burada gençlik yıllarından bahseden ve ilk oyunu 1994 yılında kullandığını açıklayan Bakan Kasapoğlu, "Ben ilk oyumu 1994 yılında kullandım. 1994 yılında 27 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığın döneminde oyumu ona vermek nasip oldu. Sonrasında Cumhurbaşkanımız Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'ni kurdu. Kendisiyle orada çalışma şansımız oldu. Kendisiyle o günden bu günlere bir yol arkadaşlığı yaptık. Bugün de sizlerle bu vesileyle bir arada olduk. O yüzden ilk tecrübe çok önemli" dedi.

"Bu seçim gerçekten çok önemli"

Konuşmasının devamında yerel seçimlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Bu seçim gerçekten çok önemli. Gençlerimiz de umarım ki bu seçimin öneminin bilincindedir. Gerekirse kapı kapı dolaşıp gönüllere gireceğiz. Çünkü artık gönül belediyeciliği dönemindeyiz. Artık hizmet belediyeciliğinin yerini hizmet belediyeciliği aldı. İnşallah gönüllere girerek hem Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde hem de Gaziantep'in diğer ilçelerinde gönüllere gireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda gençlere de önemli bir müjde veren Kasapoğlu, "Salonda bulunan arkadaşlarımızı sınırlı olmak kaydıyla hem Ankara'da hem Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda misafir edebiliriz. Hem bir kaç gün Ankara'yı gezmiş olurlar hem de Cumhurbaşkanlığı külliyesini ziyaret edebilirler. Eğer Cumhurbaşkanımız müsait olursa onunla da görüştürebiliriz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Bakan Kasapoğlu'nun salonda çalınan şarkılara gençlerle birlikte eşlik etmesi de renkli görüntüler oluşturdu. Bakan Kasapoğlu Gaziantep'te bulunan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaret ederek buradaki sporcuların ve yöneticilerin sorunlarını ve isteklerini dinledi.

Kaynak: İHA