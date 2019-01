Kasapoğlu: “Türkiye’nin gençlerini bağımlılıktan uzak tutmak için canla başla çalışacağız”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençleri bağımlılıktan uzak tutmak için canla başla çalışacaklarını belirterek, "Çünkü bu mücadele, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Yalnızlığa, çaresizliğe, sevgisizliğe, ilgisizliğe mahkum edilen her gencimizin vebali hepimizin omuzlarındadır" dedi.

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Sporla Kal Güvende Kal" projesinin üçüncü buluşması gerçekleşti. Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimizi bağımlılık illetine teslim etmemek gibi çok kıymetli bir amaç uğruna elimizi taşın altına koymak için bir aradayız. Gençliğimiz, Türkiye'nin hem istiklali hem de istikbali için bir teminattır. Bu sebeple onları her türlü tehlikeden, her türlü yanlış alışkanlıklardan korumak hepimiz için çok hayati bir görevdir. Uyuşturucu bağımlılığı bütün dünya için önemli tehditlerdendir. Gençlerimizin böyle karanlık girdaplara sürüklenmemeleri için her türlü tedbiri almak zorundayız. Görevimiz, bağımlılığın her türüyle mücadele etmek ve gençlerimizi bu bataklığa düşmekten korumaktır. Biz sporu bunun için önemli ve değerli bir imkan olarak görüyoruz. Kendine saygılı, öz güvenli, dinç, üretken, hayal kuran, düşünen, araştıran, okuyan bir gençlik herkesin en büyük hayalidir. Bu gençler arasından bilimde, sanatta, sporda şampiyonlar çıksın, bayrağımızı dünyanın her yerinde gururla dalgalandırsınlar istiyoruz. Bütün bunlar sağlıklı bir toplumsal hayatın neticeleridir. Sağlıklı bir hayat için de sporu kitlelere yaymak, özellikle de gençlere sevdirmek gerekiyor. Spor, her türlü kötü alışkanlığı hayatımızın uzağında tutacak bir iyi alışkanlıktır" ifadelerini kullandı.

"Hiç kimse kendi yakınını, sevdiği kişileri bağımlı olarak düşünmek istemez" diyen Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu öyle sinsi ilerleyen bir illet ki, gerekli önlemler vaktinde alınmaz ise hiç kimse bu tehlikenin kimin kapısını çalacağını bilemez. Bu mücadele için en büyük destekçimiz ve gücümüz, şüphesiz gençleri ve sporu çok seven bir Cumhurbaşkanımızın olmasıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliklerinde 2002'den bu yana sporda büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Gençlerimize yönelik çok önemli çalışmalara imza attık. Bu çalışmaların meyvelerini ülke olarak hep birlikte topluyoruz ve daha da toplayacağız. Gençlerimizi bağımlılığın hiçbir türüne teslim etmeyeceğiz, bu kırmızı çizgimizdir. Bağımlılığın en büyük silahı yalnızlık hissidir. Genç arkadaşlarım, yalnız olmadıklarını ve olmayacaklarını bilsinler."

Ailesi ve çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen gençlerin kötü alışkanlıklara yöneleceklerine ihtimal vermediğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Bağımlılığın en büyük silahı yalnızlık hissidir. Genç arkadaşlarım yalnız olmadıklarını ve olmayacaklarını bilsinler. Devlet olarak bütün imkanlarımızla sizlerin yanındayız. Nerede olursanız olun size bir telefonluk mesafedeyiz. Türkiye'nin gençlerini bağımlılıktan uzak tutmak için canla başla çalışacağız. Çünkü bu mücadele, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Yalnızlığa, çaresizliğe, sevgisizliğe, ilgisizliğe mahkum edilen her gencimizin vebali hepimizin omuzlarındadır" değerlendirmesini yaptı.

Ailelere ve gençlere seslenen Kasapoğlu, "Çocuklarınıza sevginizi, ilginizi göstermekte cömert olunuz. Ailelerinizden uzaklaşmayın, ailenizle aranıza duvarlar örmeyin. Kimlerle arkadaşlık ettiğinize lütfen dikkat edin. Sıkıntılı olduğunuz zamanlarda çareyi size zarar verecek maddelerde değil, sizi seven insanların arasında arayın" diye konuştu.