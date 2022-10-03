Kaşar Peyniri İmalat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kaşar Peyniri İmalat Ustası görev tanımı nedir, Kaşar Peyniri İmalat Ustası ne iş yapar, Kaşar Peyniri İmalat Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kaşar Peyniri İmalat Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kaşar Peyniri İmalat Ustası Tanımı;

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Kaşar Peyniri İmalat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Kaşar Peyniri İmalat Ustası Maaşları

Kaşar Peyniri İmalat Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kaşar Peyniri İmalat Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kaşar Peyniri İmalat Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7513.18

Meslek Adı :

Kaşar Peyniri İmalat Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Süt Ürünleri İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Uygun mayalama, süzme ve saklama yöntemlerini kullanarak üretim programında talep edilen cins, kalite ve miktarda kaşar peyniri üretme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kaşar Peyniri İmalat Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kaşar peyniri yapmak için sütü uygun mayalama sıcaklığında mayalamak,

b) Teleme peyniri uygun büyüklüklerde kare halinde kesmek,

c) Suyunu salmış teleme peynirleri uygun oranlarda tuzlamak,

d) Teleme peynirin fermantasyonunu ölçerek kaşar peynirin kalitesini ve kıvamını ayarlamak,

e) Teleme peynirleri uygun süzmeye mahsup bezlerde süzmeyi gerçekleştirmek,

f) Kullanılan malzemelerin temiz ve hijyenik olmasına dikkat etmek,

g) Peynirin tuzlama işlemlerini yapmak,

h) Hamur halinde yoğrulan peynirleri kalıplara koymak,

i) Kullanılan malzeme teçhizatın bakımını ve onarımını zamanında yapılmasını sağlamak,

j) Fermantasyonu tamamlanmış teleme özel kaşar makinesinde haşlanmış kalıplanmış olan peynir alınarak paketleme servisine vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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