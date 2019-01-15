Kasasından 100 kilo altın çıkan FETÖ'cü eski savcının amcası hakim karşısında

ISPARTA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen firari eski cumhuriyet savcısı Muammer Akkaş'ın tutuklanan amcası kuyumcu Faruk Akkaş hakim karşısına çıktı. Akkaş'ın, eşi ve kayınbiraderleri adına kiralanan kasalarından 100 milyon lira değerinde altın ele geçirilmişti.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, "17-25 Aralık kumpası'nı kuran savcılardan FETÖ mensubu, meslekten ihraç edilen firari Muammer Akkaş'ın amcası kuyumcu Faruk Akkaş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında geçen yıl 19 Şubat'ta Antalya'da gözaltına alındı. FETÖ/PDY'nin "mütevelli heyet yapılanması'nda bulunduğu, örgüte ait bir okulun da yönetim kurulu üyesi olduğu iddia edilen Faruk Akkaş, 20 Şubat'ta Isparta'da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

KİRALIK KASADA 100 KİLOGRAM ALTIN

Soruşturmada, Faruk Akkaş'ın eşi ve kardeşinin bir bankada, sahte kimliklerle kiraladıkları kasada altın sakladıkları belirlendi. Emniyet ekipleri, düzenledikleri operasyonda kasada saklanan 100 kilogram altını ve Akkaş'ın alacaklısı olduğu 70 çek yaprağını ele geçirdi.

HAKİM KARŞISINDA

Hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Faruk Akkaş, bugün Isparta 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Davaya tutuklu sanık Faruk Akkaş ile birlikte tutuksuz sanık eşi Saadet Akkaş, kayınbiraderi Şenol Çilcan, babası S.A. ile sanık avukatları katıldı. Tutuksuz sanık olan diğer kayınbirader ve bir bankanın eski müdür yardımcısı İsmail Sedat Çilcan ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı Cemal Duman, duruşmada yer almayan Faruk Akkaş'ın kayınbiraderi İsmail Sedat Çilcan hakkında mahkeme tarafından istenen dijital evrak raporlarının ilgili kurumlardan geldiğini belirtti.

Mahkeme Başkanı Cemal Duman, aynı soruşturma kapsamında 30 Ekim 2018 tarihinde ifadesi alınan tanık Y.B.'nin, Faruk Akkaş'ın mütevelli heyet başkanı olduğu dönemde, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan "Altınbaşak" şirketi için örgütün Isparta il imamı olduğu öne sürülen Osman Demirhan'ın talimatıyla, dönemin şirket muhasebecisi E.Ç. tarafından Bank Asya'dan 1.3 milyon lira kredi çekildiğine ilişkin beyanını sordu. Mahkeme Başkanı Duman, tanığın beyanına göre bu paranın Türkçe Olimpiyatları için harcandığı ve bu borcun kapanması için tekrar başka bir bankadan kredi çekildiğine ilişkin ifadelerin doğru olup olmadığını yöneltti. Sanık Akkaş, "Altınbaşak'taki görevimi 10 Aralık 2014 tarihinde devrettim. İhtiyaç için kredi çekildiği doğrudur. Osman Demirhan talimatıyla Türkçe Olimpiyatları'na yatırmak için çekildiği doğru değildir" diye yanıt verdi.

Mahkeme Başkanı Duman'ın, KHK ile kapatılan Altınbaşak şirketinin FETÖ ile bağlantısı olup olmadığını yönündeki sorusuna Faruk Akkaş, şirketin FETÖ ile bağının bulunmadığı yanıtını verdi. Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Akkaş, "Altınbaşak FETÖ'ye ait değildir. Bu beyanları kabul etmiyorum. Bunun hiçbir hukuki dayanağı yoktur" diye konuştu.

Sanık Faruk Akkaş'ın avukatı yaptığı savunmada, Y.B.'nin verdiği ifadelerin hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve o dönemde söz konusu şirketin eğitim bölümünün Milli Eğitim Bakanlığı'na, mali konularının da Maliye Bakanlığı'na bağlı olduğu ve hesaplarının da denetlendiğini belirtti. Sanık avukatı ayrıca sanık Akkaş'ın babadan oğla uzun yıllardır kuyumculuk mesleğini icra ettiği, bugün hangi kuyumcuya gidilirse gidilsin, aynı veya daha fazla miktarda altının elinde bulunmasının olağan bir durum olduğunu savunarak, "Altınların FETÖ'ye ait olduğu veya sağlandığına dair bir emare yok, tamamen alın terleridir" ifadelerini kullandı. Avukatı, Akkaş'ın tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar verirken, bilirkişi raporuyla birlikte iddia makamının da mütalaada talep ettiği MASAK raporunun istenmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

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DHA