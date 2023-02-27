Kashif Bangnagande kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kashif Bangnagande Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kashif Bangnagande adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kashif Bangnagande Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kashif Bangnagande 24 Eylül 2001 tarihinde Tokyo, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da バングーナガンデ 佳史扶 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kashif Bangnagande Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Kashif Bangnagande, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Kashif Bangnagande'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kashif Bangnagande Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kashif Bangnagande isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kashif Bangnagande Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kashif Bangnagande futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında FC Tokyo

Kashif Bangnagande Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kashif Bangnagande şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

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