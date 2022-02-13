Kâşif ne demek, TDK'ya göre Kâşif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kâşif ne demek? Kâşif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kâşif kelimesi. Peki kâşif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kâşif nedir, kâşif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KÂŞİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kâşif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kâşif kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kâşif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Var olan ancak bilinmeyen bir şeyi bulan, ortaya çıkaran kimse, bulucu

