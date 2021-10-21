Kaşık Kaşık ne demek, TDK'ya göre Kaşık Kaşık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kaşık kaşık ne demek? Kaşık kaşık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kaşık kaşık kelimesi. Peki kaşık kaşık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kaşık kaşık nedir, kaşık kaşık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAŞIK KAŞIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kaşık kaşık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kaşık kaşık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kaşıkla birbiri ardınca, büyük bir iştahla



KAŞIK KAŞIK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Çorbayı kaşık kaşık içti, bitirdi.

