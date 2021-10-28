Kasık ne demek, TDK'ya göre Kasık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kasık ne demek? Kasık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kasık kelimesi. Peki kasık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kasık nedir, kasık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KASIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kasık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kasık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü



KASIK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Tabancayı kılıfsız olarak kuşağının arasına, sol kasığının üstüne yerleştirdi.



KASIK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kasık bağı, kasık biti, kasık çatlağı, kasık fıtığı, kasık otu

