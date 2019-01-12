Sabah Gazetesinin deneyimli gazetecileri Kaşıkçı Cinayetini anlattı. Moderatörlüğünü Ferhat Ünlü’nün yaptığı programda konuşan Gazeteci Abdurrahman Şimşek: “Kaşıkçı Cinayetiyle Türkiye’ye komplo kurulmak istendi. Ama istihbaratımız sayesinde başarılı olamadılar.” dedi.

Sabah Gazetesi’nin deneyimli gazetecileri Abdurrahman Şimşek ve Nazif Karaman “Cemal Kaşıkçı Cinayetinin Bilinmeyenleri Ekseninde Türkiye'nin İletişim ve İstihbarat Başarısı” Programıyla Pendiklilerle buluştu. Moderatörlüğünü Sabah Yazarı Ferhat Ünlü’nün yaptığı programda Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle birlikte Türkiye’ye komplo kurulduğu belirtildi. Başta Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin olmak üzere tüm konuklar sunum eşliğinde gerçekleşen programı dikkatle dinledi.

“Eski Türkiye olsa bu cinayet aydınlatılamazdı”

GazeteciAbdurrahman Şimşek, Türk İstihbaratının başarısına değinerek “Kaşıkçı’nın daha ilk gün katledildiğini anladık. İlk günden ses kaydı istihbaratımızın eline geçmişti. Strateji gereği Türkiye bu ses kaydını profesyonelce tüm dünyadan sakladı. Eski Türkiye olsaydı bu olay aydınlatılamazdı.” dedi. Bu cinayetle Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın önderliğinde Türkiye’ye komplo kurulduğunu belirten Şimşek: “ Cinayet sonrası Selman taraftarı binlerce hesap, sosyal medyadan ‘Türkiye Kaşıkçı’yı kaçırdı.’ söylemlerinde bulundu. Amaç ‘Kaşıkçı, Türkiye tarafından kaçırılıp öldürüldü’ süsü vermekti. Türkiye’ye komplo kurdular. Çünkü Selman kibir, ego sahibi biri. Neredeyse tüm Arap aleminin dilinde Erdoğan var. Bu durumdan dolayı böyle bir komplo kurdular. Recep Tayyip Erdoğan’ın başarılı politikalarından rahatsız.” şeklinde konuştu.

“Kaşıkçı, Türkiye’yi model olarak gösterirdi”

Sabah Yazarı Ferhat Ünlü ise Cemal Kaşıkçı Cinayetinin tek başına bir anlam ifade etmediğini belirterek “Kaşıkçı, Suudi yönetimini eleştiren muhalif bir gazeteciydi. Türkiye’yi model olarak gösterirdi. Bu cinayet,FETO veCIA gibi unsurlarla düşünüldüğünde bir anlam ifade ediyor.” dedi. Programda konuşan Nazif Karaman ise 15 kişilik cinayet timini sunum şeklinde göstererek bu kişiler hakkında ayrıntılı bilgi verdi.