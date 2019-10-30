Kasım ayı en güzel ,en anlamlı sözleri nelerdir? Paylaşmak için Kasım sözleri

Kasım ayı için sosyal medyada paylaşmak isteyenler arama motorlarında Kasım ayı en güzel ,en anlamlı sözleri nelerdir? Sosyal medyada paylaşmak için Kasım ayı sözleri nelerdir? soruları araştırılmaktadır. İşte tüm detaylar...

KASIM AYI SÖZLERİ NELERDİR?

Hava soğudu, Kasım’ın son günleri. Kar yağacak, bembeyaz olacak unutulmuşluğum. Edip Cansever

Kasımda aşk başkadır.

Gönül bir güzellik beklemiyor Kasım’da.

Kasım’da aşk falan yok. Çay var içerseniz.

Kasım’da sevginin en saf halini yaşar sevgililer.

Aylardan Kasım, yüreklerde hasım zamanı olmuş.

Yine aylardan kasım. Sanki sende kaldı bir yanım.

Kasım sevgilerin kalplerde hissedildiği aylardandır.

Aslında yaprak sıkılmıştı ağaçtan. Bahaneydi sonbahar.

Kasım’da ne aşk var ne mutlu sonlar. Buz gibi yalnızlık var.

Geçti koskoca sene insanlığı bir dene niye bakman gidene geçti işte sonbahar.

Soldu tek tek yapraklar suya doysun topraklar canlı rızık araklar geldi işte sonbahar.

Gelmez ise sonbahar niye yağsın beyaz kar mevsimler bir bir akar geldi işte sonbahar.

Girdi balkanlardan kar odun kömür cep yakar kış kapılardan bakar geçti işte sonbahar.

Merhaba kasım! Ve merhaba bıkana kadar göreceğimiz, Kasım’da aşk başkadır yazıları.

Haber saldım gelemedin halimi hiç bilemedin gözyaşımı silemedin bir sonbahar akşamında.

Sonbahar seninle birlikte son bulur, Kasım adında bir sevgim var sıcak tutacak yürek arıyor.

Bir sır oldun, çözemedim sana ben hiç küsemedim rüzgâr olup esemedim bir sonbahar akşamında.

Hava soğudu, Kasım’ın son günleri. Kar yağacak, bembeyaz olacak unutulmuşluğum. Edip Cansever

Çok ağladım hiç gülmedim beni duyup dinlemedin bırakıp gittin, sevmedin bir sonbahar akşamında.

Söylediğim bir sözümden kayıp gittin gökyüzünden uçup gittin yeryüzünden bir sonbahar akşamında.

Kasım’da aşk başka mıdır bilmem. Ama ben bu sabaha da sensiz uyandım ya Kasıma’da lanet olsun sana da.

Arkadaşlar Kasım’da aşk başkadır, diye birileri kandırmış. Namaz aynı namaz ama sadce sular biraz soğuk o kadar.

Bakma aylardan Kasım, mevsimlerden sonbahar olduğuna. Sen ne zaman istersen çık gel! Benim kapım sana her zaman Aralık sana.

Kasım’da aşk başkadırcılara ayrılan süre bitti. Şimdi aralıksız sevmek isteyenlerin zamanı. Bu da olmazsa doğru ocak başına içmeye.

Sonbahar rüzgarı sardı her yanımı kapladı duygular etrafımı bir sıcak gülüş bir aşka sığınırken sonbahar yaprakları ruhumu sardı.

Saçlarım beyazladı bu sonbaharda bir şarkı tutturmuşum bilmeden hep beraber hayal pekguzelsozler.com ederken her şeyi bu sonbahar beni yalnız bıraktı.

Bekledim seni gelirsin diye bir sonbahar şarkısı söylersin diye bir sıcak tebessüm beklerken senden sonbahar rüzgarı aşkımı senden aldı da gitti.

Aşkın Ekim’i Kasım’ı olma ki. Ilık bir Ekim sabahında, ayaz bir Şubat akşamında ya da Temmuz güneşinde sevemez miyim seni? Severim, hem de çok.

Ben şimdi Atatürk'süz bir vatan gibiyim...

Herkes Eylül'de geldi sen Kasım'da gel. Varsın geç olsun ama sev beni...

Belki unuturuz onu, tüm kasımdan kalma çiçekler gibi...

Nisan ayında yeşeren yapraklar Ekim ayında sararıp, Kasım ayında dökülüyor. Kasımda aşk gerçektir İrfan...

Ah Kasım. Sonbaharın bitişi. Kışın bitişiği. Sert rüzgarlar, üşüten yağmurlar. Beni hasta etmeye en yakın mevsim. Ağaçlar çıplak. Yüzler mutsuz. Yapraklar Ankara asfaltını öperken, üşüyerek beklenen tıka basa otobüsler. Kasım elleri üşütür bir eldiven seni ısıtamaz. Ama başka bir el ısıtır. O yüzden ay kasımsa ve bir nedenin varsa... kasım sana teğet geçer...

Geldiğin gün kasımdı. Kasımları sevmem. Hem eylülde giden, kasımda mı gelirmiş? Eylülde giden, baharda gelmeli. Martta kedi gibi, Nisanda yağmur gibi, Mayısta erguvan gibi... Eylülde giden, baharda gelmeli. Son gidenin ilk gelişi gibi...

Kasımda aşk başkadır; çünkü bize ölümsüz aşkı anlatır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü...

Aslında yaprak sıkılmıştı ağaçtan. Bahaneydi sonbahar...

Aşkın Ekim'i, Kasım'ı olma ki. Ilık bir Ekim sabahında, ayaz bir Şubat akşamında ya da Temmuz güneşinde sevemez miyim seni? Severim, hem de çok.

Bugün içimi saran bir hüzün var. Yarın 10 Kasım! Yüreğimin köşesindeki acı, hiç dinmeyecek. Yas değil bu. Ben, bir 10 Kasım günü, asla yas tutmadım, tutmayacağım da...

Aylardan kasım, ben de hep soğuk havaları sevmişimdir. Yün patikleri, odun kokusunu. Seni de sevmişimdir. Başlı başına bir cinayet sebebidir halbuki seni sevmek. Ben şaşırıp daha çok kendime kıymışımdır.

Aylardan Kasım, yüreklerde hasım zamanı olmuş.

Bakma aylardan Kasım, mevsimlerden sonbahar olduğuna. Sen ne zaman istersen çık gel! Benim kapım sana her zaman Aralık sana

Bazı borçlar vardır ödenmez, görmediğin birine duyulan özlem vardır hiç bitmez...

Bekledim seni gelirsin diye bir sonbahar şarkısı söylersin diye bir sıcak tebessüm beklerken senden sonbahar rüzgarı aşkımı senden aldı da gitti.

Bir gün daha yaşandı ve bitti. Küçük sevinçleri ve küçük kederleriyle herhangi bir gündü çok önemli değildi. Seni düşündüğüm birkaç andan başka...

Bir İtalyan radyosunun anonsu: Sezar, İskender, Napolyon ayağa kalkın! Büyüğünüz geliyor!

Bir sır oldun, çözemedim sana ben hiç küsemedim rüzgâr olup esemedim bir sonbahar akşamında.

Bu işler böyleydi işte... İnsan bir kasım gecesi kaldırımın üstünde kalıveriyordu.

Çok ağladım hiç gülmedim beni duyup dinlemedin bırakıp gittin, sevmedin bir sonbahar akşamında.

Geçti koskoca sene insanlığı bir dene niye bakman gidene geçti işte sonbahar

Gelmez ise sonbahar niye yağsın beyaz kar mevsimler bir bir akar geldi işte sonbahar.

Girdi balkanlardan kar odun kömür cep yakar kış kapılardan bakar geçti işte sonbahar.

Gönül bir güzellik beklemiyor Kasım'da.

Kalbim bir avrupa ülkesi gibi, herzaman sonbahar, her zaman yağışlı, arada ziyarete gelen olduğu zaman, biraz güneş açıyoruz, fotoğraflarını çekiyorlar renkli sokaklarımın gözleri kamaşıyor, ziyaretleri bitince, yine yağmaya başlıyoruz, hava durumu sağnak yağmurlu...

Haber saldım gelemedin halimi hiç bilemedin gözyaşımı silemedin bir sonbahar akşamında.

Hava soğudu, kasımın son günleri. Kar yağacak, bembeyaz olacak unutulmuşluğum... - Edip Cansever

Herkesin atası hakettiği gibi anılır, kimi fatiha dualarla, kimi düdük kornalarla...

Kargalar güz mevsiminde otağlarını kurdular mı, bülbüller susup gizlenirler. - Mevlana

Sonbahar, her seferinde gözlerimin içine bakıp; hiç değişmemişsin der ve omzuma dokunur. Ben sonbaharın gözlerinin içine bakamam; dokunur. - Ali Ural

Gitme, sonbahar oluyorum, sonrası hiç...

Mevsim hazan, aylardan Eylül. Yapraklar solgun. Kalpler kırık, zaman vefasız, kelimeler yorgun...

Biliyorum dardasın yüreğim, mevsim hazan. Sen şimdi sabret. Biliyorsun vakti gelmeden okunmaz, beklediğin o ezân...

Şimdilerde altından geçtiğim bütün ağaçlar, yapraklarını döküyor. Havada hazan var, yüreğimde hüzün... - Cemal Süreya

Hava soğudu. Kar yağacak, bembeyaz olacak unutulmuşluğum... - Edip Cansever

Bir mevsim gibi gel bana. Senden sonra ne hazan kalsın, ne yaprak dökümü... - Ferhat Kurman

Hazan dolu bir gönülle, mehtaplı gecelerde yıldızlara yalnızlığımı anlattığım...

Dedim ya, yokluğun kış, yokluğun hazan... Gözlerim doluyor bazen, bir bilsem, kimsin sen... - Adnan Korkmaz

Hüzünlenmek için sonbaharın gelmesini bekliyor gibiydik ve bir yılın bütün hüznünü heybesinde taşıyordu eylül... - Bektaş Şenel

En sevdiğim mevsime geldik. Yapraklar sararacak, gök gürültülü yağmurlar yağacak... Sonbahar hüzündür. Hüzün ise ben... - Özdemir Asaf

Sensizliğin tadını dudaklarımda hissediyorum. Önce acı ve kasvetli bir sonbahar tadı geliyor ağzıma, sonra biraz nutkumun tutulması ve derin sessizlikle süsleniyor. Yalnızca seni düşünmenin tarif edilmez korkuları içinde delirmeyi bekliyorum. - Özcan Köseğlu

Oysa ben akşam olmuşum, yapraklarım dökülüyor, usul usul... Adım sonbahar... - Atilla İlhan

Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular... - Attila İlhan

Bir ölüm vefalı, bir de sonbahar... - Cahit Zarifoğlu

İyi ya, Ekimdir işte, Kasıma ne kalmıştır şurada, Yani bir çay ocağının başında, Bir adam şekerlere çocukluğunu sevdirir. - Edip Cansever

Kalan mı bizdik, giden mi? Bilinmezdi... Kasım rüzgârda bir yapraktı... - Ahmet Hicri İzgören

Kasım diyorum. Eylül'e veya Ekim'e benzemez. Her şeyi bambaşkadır...

Kasım geldi ve sen hâlâ yoksun...

Kasım sevgilerin kalplerde hissedildiği aylardandır.

Kasım veda ayıdır. Geçmişe veda, geride kalan tüm mevsimlere elveda. Mevsimsizdir. İçinde yaz da vardır, bahar da... Oysa sonbahar ayıdır. Kafaları karıştırmakta o yüzden ustadır... - Mine Söğüt

Kasım'da açan çiçek ve aşksın sen içimde filizlenen. Kasım'da açan aşk ve çiçek. Vur beni gözlerinle, menzilim vurgun, yerim gözlerin olsun. Gözlerinde kalayım...

Kasım'da aşk bahane ömürden bahar geçti... - Taladro

Kasım'da aşk başka mıdır bilmem. Ama ben bu sabaha da sensiz uyandım ya Kasıma'da lanet olsun sana da.

Kasımda aşk başkadır.

Kasım'da aşk başkadırcılara ayrılan süre bitti. Şimdi aralıksız sevmek isteyenlerin zamanı. Bu da olmazsa doğru ocak başına içmeye.

Kasım'da aşk falan yok. Çay var içerseniz.

Kasım'da her şeyin bir günü var. İmkan ver, bizim de bir günümüz olsun...

Kasım'da ne aşk var ne mutlu sonlar. Buz gibi yalnızlık var.

Kasımda ne çok yağmur yağıyor değil mi gözlerden...

Kasım'da sevginin en saf halini yaşar sevgililer

Kasımın son mısralarındayız, günlerden ne bilmiyorum; ama ben bugün de seviyorum seni. - Cemal Süreya

Kendinle aranda belki aklın keseliden beri aşılmayı bekleyen karlı bir dağ gibi duruyor Kasım ayı... - Cahit Koytak

Merhaba kasım! Ve merhaba bıkana kadar göreceğimiz, Kasım'da aşk başkadır yazıları.

Neden aklıma geliyor istasyon büfesindeki durusun.Hava soğudu -kasımın son günleri- kar yağacak, bembeyaz olacak unutulmuşluğum. - Edip Cansever

Saçlarım beyazladı bu sonbaharda bir şarkı tutturmuşum bilmeden hep beraber hayal ederken her şeyi bu sonbahar beni yalnız bıraktı.

Sadece kasım ayı sert geçiyor, yoksa hasta falan olmazdık gülüşlere seslere falan...

Seni seviyorum, seni kasımda da seviyorum haziranda da, soğukta da sıcakta da, aydınlıkta veya karanlıkta, yağmurda, karda, kışta, yazda seni seviyorum!

Soldu tek tek yapraklar suya doysun topraklar canlı rızık araklar geldi işte sonbahar.

Sonbahar rüzgarı sardı her yanımı kapladı duygular etrafımı bir sıcak gülüş bir aşka sığınırken sonbahar yaprakları ruhumu sardı.

Sonbahar seninle birlikte son bulur, Kasım adında bir sevgim var sıcak tutacak yürek arıyor

Söylediğim bir sözümden kayıp gittin gökyüzünden uçup gittin yeryüzünden bir sonbahar akşamında.

Şimdi bir aşk sayhası salacağım havalara Derler ki bu adam isyan basıyor damarlara...

Yine aylardan Kasım. Sanki sende kaldı bir yarım. Her nefesim her anım, sanadır canım...

Arkadaşlar Kasım'da aşk başkadır, diye birileri kandırmış. Namaz aynı namaz ama sadce sular biraz soğuk o kadar.

Eğer kendimi bıraksam, yağmur olabilirdim yağardım. Kasım’da bir çınar olurdum, yaprak yaprak dökülürdüm. Kalbimi sıkı tutmasam. Attila İlhan

Bugünlerde içimi saran bir hüzün var. Yakınlarda 10 Kasım! Yüreğimin köşesindeki acı, hiç dinmeyecek. Yas değil bu. Ben, bir 10 Kasım günü, asla yas tutmadım, tutmayacağım da…

Bakma aylardan Kasım, mevsimlerden sonbahar olduğuna. Sen ne zaman istersen çık gel! Benim kapım sana her zaman Aralık sana.