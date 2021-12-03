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Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 5 aylık enflasyon oranı ne kadar oldu?

Aralık ayına giriş yaptığımız bugünlerde geçtiğimiz ayın enflasyon rakamları merak edilen konular arasına girmeye başladı. Birçok kişi kasım ayındaki enflasyon rakamlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Bu bağlamda, Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 5 aylık enflasyon oranı ne kadar oldu? Soruların cevapları haberimizde...

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 5 aylık enflasyon oranı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklıyor. Aralık ayına girmemizle birlikte Kasım ayı enflasyon rakamları gündeme gelmeye başladı. Vatandaşlar kasım ayı enflasyon rakamının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Peki, Aralık ayına giriş yaptığımız bugünlerde geçtiğimiz ayın enflasyon rakamları merak edilen konular arasına girmeye başladı. Birçok kişi kasım ayındaki enflasyon rakamlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Bu bağlamda, Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 5 aylık enflasyon oranı ne kadar oldu? Soruların cevapları haberimizde...

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 5 aylık enflasyon oranı ne kadar oldu?

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI?

Bugün (3 Aralık 2021) saat 10.00'da Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon Kasım ayı itibariyle yüzde 3,51 arttı, yıllık olarak yüzde 21,31 oldu.

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 5 aylık enflasyon oranı ne kadar oldu?

5 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?  

Emekli ve memur için de yapılacak olan zam oranları enflasyonun açıklanmasıyla birlikte netleşmeye başlıyor.

5 aylık enflasyon oranı yüzde 10.48 oldu.

SSK ve Bağkur emeklilerine 5 aylık zam 10.48 olarak tahmin edilirken 6 aylık tahmini yıl sonu zammı 14.33 olarak gerçekleşecek. Memur ve memur emeklilerinin de 5 aylık zammı 5+7.48 ile 12.48'e ulaşmış olacak.

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 5 aylık enflasyon oranı ne kadar oldu?

Bu orana göre hesapladığımızda 2000 lira maaş alan,

SSK ve Bağkur emeklilerinin 5 ay sonundaki zammı 2209,6 lira olacak.

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 5 aylık enflasyon oranı ne kadar oldu?

Yıl sonu zammı ise 2286.6 lira olacak.

Memur ve memur emeklisinin ise 5 aylık zammı 2249,6 olacak.

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