Kasım ayı kültür sanat etkinlikler belli oldu

Çayırova Belediyesi'nin Kasım ayı kültür sanat etkinlik takvimi belli oldu. Çocuk tiyatrolarından yetişkin tiyatrolarına çocuk sineması, seminer, konferans, panel ve söyleşileri Kasım ayında Çayırova'lılarla buluşturacak olan belediye ,1 ay boyunca toplamda 22 farklı etkinlik gerçekleştirecek.

Çocukların hem eğleneceği hem de öğreneceği eğitim içerikli tiyatrolar ile başlayan kültür sanat günlerinin içerisinde yetişkinlere özel tiyatrolarda bulunuyor. Ayrıca eğitim ve sağlık alanlarında seminerlerle donatılan Kasım ayı kültür sanat günlerinde konserler de yer alıyor.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi, Semt Konakları ve Belediye Kültür Salonu'nda 22 etkinlik düzenleyecek olan Çayırova Belediyesi, Kasım ayı içerisindeki ilk etkinliğinde çocukları Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'nde 4 Kasım Pazar günü 13.00-15.00 saatlerinde "Nasrettin Hoca Korsanlara Karşı" adlı tiyatro ile buluşturacak. 4 Ekim Pazartesi günü ise Emek Mahallesi Semt Konağı'nda vatandaşlara yönelik "Alt ve Üst Solunum Yolu Hastalıkları" konulu sağlık semineri gerçekleştirecek olan belediye etkinliklerine tiyatrolar, seminerler ve panellerle devam edecek.

Bir ay boyunca devam edecek olan kültür sanat günlerinde 2 adet çocuk sineması, 7 adet çocuk tiyatrosu, 2 adet yetişkin tiyatrosu, 7 adet sağlık semineri, 3 adet söyleşi ve birde konser Çayırova'lılarla buluşturulacak.

Kaynak: İHA